Синоптики объяснили потепление в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец объяснил потепление в Москве. По его словам, это связано с приходом субтропического тепла со Средиземного моря, передает RT.

Он добавил, что 5 ноября стало самым теплым за всю 140-летнюю историю метеорологических наблюдений. Воздух в столице прогрелся до 10,6 градуса. Показатели побили рекорд 1922 года. По словам метеоролога, температурные рекорды также ожидаются в Центральной России и в Черноземье.

Синоптик также отметил, что в среду в городе будет около +9...+11 градусов, а затем температура пойдет на спад, но показатели все еще останутся высокими, в городе будет около +7 градусов.

Тишковец добавил, что климатическая осень задержится в городе на две-три неделе, отметив, что город будет находиться в положительном секторе.

"Не ожидается ни снега, ни морозов, ни наступления климатической зимы, которая по климатическим правилам должна наступить 10 ноября", – заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что во вторник и среду атмосферное давление в городе опустится ниже нормы на 10–13 единиц.

К утру оно уже упало до 736 миллиметров ртутного столба при норме в 748 миллиметров ртутного столба. Однако синоптик отметил, что беспокоиться из-за этого не стоит.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что с 5 по 10 ноября в Москве будет тепло, но дождливо, возможен порывистый ветер. Из-за ветра Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе до утра среды, 6 ноября. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

