Москвичей предупредили о падении атмосферного давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Атмосферное давление в Москве во вторник и среду опустится ниже нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Она составляет 748 миллиметров ртутного столба. По словам синоптика, отклонение составит 10–13 миллиметров. К 9:00 5 ноября давление уже достигло 736 миллиметров ртутного столба.

Однако Вильфанд отметил, что беспокоиться из-за этого не стоит.

"Это обычное явление, а влияние пониженного давления на самочувствие человека в настоящее время научно не доказано", – цитирует его ТАСС.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, с 5 по 10 ноября в Москве будет тепло, но дождливо, возможен порывистый ветер. Он уточнил, что сегодня столица побьет новый рекорд тепла: воздух прогреется до 11–13 градусов.

До конца рабочей недели температура воздуха будет постепенно понижаться. Несмотря на это, показатели будут превышать норму.

Из-за ветра Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе до утра среды, 6 ноября. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.