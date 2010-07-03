Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре

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Желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе до утра среды, 6 ноября, из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Такой уровень означает, что погода потенциально опасна. Предупреждение действует до 11:00. Местами порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Ранее такой уровень погодной опасности был объявлен с вечера 2 ноября до 21:00 понедельника, 4 ноября.

Во вторник, 5 ноября, воздух в столичном регионе может прогреться до 14 градусов. В этот день климатическая норма окажется превышена на 8–9 градусов. Такие показатели характерны для сентября.

Врачи предупредили, что аномальное потепление может негативно отразиться на здоровье. При смене погоды меняются и показатели атмосферного давление, на что реагируют сосуды.