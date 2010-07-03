Врач рассказал, кто может пострадать от новой волны потепления в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аномальное потепление в Москве на предстоящей неделе может негативно сказаться на здоровье. Об этом рассказал врач-терапевт Виктор Лишин изданию "Вечерняя Москва".

"Изменение погоды несет с собой и перемену атмосферного давления, которое влияет на человеческий организм. В первую очередь идет реакция со стороны сосудов, меняется кровоток, изменяется артериальное давление", – заявил специалист.

Лишин объяснил, что в подобных условиях человек может почувствовать общее недомогание. Перепад температур будет по-разному переноситься и в зависимости от уже имеющихся в анамнезе заболеваний и состояния иммунитета.

Изменение атмосферного давления в первую очередь ударит по пожилым людям, по людям с хроническими заболеваниями. К факторам риска врач отнес наличие артериальной гипертензии, малоактивный образ жизни, диабет и психосоматические отклонения.

Чтобы защитить организм от негативного влияния перепадов давления, необходимо больше двигаться, избегать длительных статических нагрузок, а также не забывать о перерывах в работе и водном режиме. Не исключено и использование тонизирующих препаратов.

Ранее стало известно, что в начале предстоящей недели температура в Москве будет аномально высокой. В частности, во вторник ожидается превышение рекорда, который держался на протяжении почти ста лет. Устойчивая средняя температура ниже нуля ожидается в столичном регионе 15-20 декабря.