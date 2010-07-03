Синоптики прогнозируют рекордную температуру в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Воздух в столичном регионе может прогреться до 14 градусов во вторник, 5 ноября. Такие показатели характерны для сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В этот день климатическая норма окажется превышена на 8–9 градусов.
"Во вторник температура достигнет сумасшедших значений: ночью – 7–9 градусов, днем – 12–14 градусов. Это значения третьей декады сентября. Почти на 1,5 месяца мы отстаем от графика во вторник. Вполне возможно, что температура будет выше рекорда или близка к нему", – цитирует его ТАСС.
В среду днем тоже будет тепло – 11–13 градусов, в четверг – 5–10. После этого начнет холодать – на 1–2 градуса каждый день. В субботу столбики термометров могут опустится до 0–5 градусов, уточнил Вильфанд.
В эти дни также ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, отметил он. По словам синоптика, осадки будут небольшими. Только в среду местами прогнозируется сильный дождь, добавил он.
Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что аномальное потепление может негативно отразиться на здоровье. Он объяснил, что при смене погоды меняются и показатели атмосферного давление. На это реагируют сосуды.
Лишин подчеркнул, что человек может почувствовать общее недомогание. В первую очередь это касается пожилых людей и людей с хроническими болезнями. Чтобы защитить организм от негативного влияния перепадов давления, необходимо больше двигаться, избегать длительных статических нагрузок и не забывать о перерывах в работе и водном режиме, обратил внимание специалист. Не исключено и использование тонизирующих препаратов.
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