Названы факторы, которые помогут справиться с осенней хандрой

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Специалисты дали советы, как избавиться от осенней хандры, которую вызывают внезапные похолодания до отрицательных температур в совокупности с пасмурной погодой и увеличением продолжительности ночи. Об этом передает РИА Новости.

Психологи рассказали, что главное – это восполнить недостаток мелатонина и витамина D. При этом отмечается, что чаще к глубоким переживаниям и сезонной депрессии склонны высокие и худощавые люди.

"Поскорее прийти в норму помогут продукты, восполняющие недостаток мелатонина и витамина D: оранжевые фрукты и овощи, например, апельсины и морковь", – поделилась доктор психологических наук Варвара Моросанова.

По мнению специалиста, зачастую вред приносит не сама хандра, а подсознательные опасения ее. Люди думают, что это серьезное расстройство, требующее лечения. Уточняется, что для жителя средней полосы сезонная смена настроения – вполне нормальное явление.

"Один из синдромов – желание сменить место жительства. Бороться с этим можно и нужно. Сейчас очень развита структура домов отдыха. Поможет посещение бассейнов, тренажерных залов и театров", – посоветовала клинический психолог Медико-психологического центра индивидуальности Ирина Герчикова.

Осенняя хандра может ударить и по школьникам подросткового возраста. Доктор психологических наук Ольга Усанова уверена, что это может стать для ребенка причиной плохой успеваемости.

"В психологии есть факт, что человеку, чтобы он себя благополучно ощущал, нужно, чтобы на него как минимум семь раз за день обратили внимание: как-то погладили, по-доброму посмотрели, спросили о чем-то. Настроение может кардинально поменяться, когда подросток видит, что он интересен, нужен и полезен", – рассказала Усанова.

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