В Роскачестве рассказали, как проверить качество мяса в домашних условиях

Специалисты Роскачества составили подборку самых популярных советов в интернете о том, как проверить качество мяса в домашних условиях. Публикация размещена на официальном сайте организации.

Один из советов гласит, что на мясо следует слегка надавить пальцем. Если оно свежее, то образовавшаяся ямка быстро исчезнет. Эксперты Роскачества считают, что такой тест вполне пригоден для оценки свежести мяса. Однако его нельзя применять для мяса длительного созревания. Свежесть такого продукта подтверждается только специальными исследованиями.

Второй совет рекомендует разрезать мясо. Если в середине оно будет темное, а по краям светлое – такое мясо покупать не следует. Подобный тест специалисты посчитали ошибочным, поскольку для упаковки мяса сейчас используют газовую среду. Она может менять цвет продукта, но не несет никакого вреда для потребителей.

Еще один наиболее популярный совет говорит о том, что мясо следует промокнуть бумажной салфеткой. Свежее мясо не оставляет на ней обильного влажного следа и следов крови. Такой тест имеет право на жизнь, но он говорит не о свежести мяса, а о его характеристиках, отмечают в Роскачестве. Если салфетка сухая, значит мясо будет сочным и ароматным в готовом виде.

Ранее в Международном агентстве по изучению рака выяснили, что чрезмерное потребление красного мяса и продукции из него повышает риск колоректального рака. Если есть свыше 100 граммов мяса в день, вероятность новообразований увеличивается до 17%. Неблагоприятно в этом плане влияют также продукты глубокой переработки: колбасы, наггетсы, пицца и другие.

