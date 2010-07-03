Диетолог рассказала, кому нельзя быть веганом

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1 ноября отмечают Международный веганский день. Диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что непросто быть веганом и что детям питаться только растительными продуктами категорически запрещено.

По словам Соломатиной, животный белок является наиболее полноценным, содержит все аминокислоты, организму достаточно легко его усваивать, а также синтезировать собственный белок.

"Поэтому, если организм вегана не может получить из растительного белка полноценные аминокислоты, в этом случае у человека должна быть очень широкая линейка питания, он должен очень внимательно за этим следить. Потому что в одной растительной пище может не хватать одних аминокислот, в другой пище – других, но в сочетании они могут все заменить. Однако все соблюсти достаточно сложно", – подчеркнула специалист.





Елена Соломатина диетолог Есть люди, которые компенсаторно могут все нужные компоненты усвоить из продуктов растительного происхождения, у них все нормально, но таких очень маленький процент. У всех остальных – гораздо сложнее, во-первых это генетически не заложено, получается, что образуется недостаток этих компонентов, которые отвечают за нормальное функционирование иммунной системы.

Кроме того, в растительной пище и другие компоненты не так хорошо усваиваются, чтобы полностью заменить полезные вещества из животных продуктов.

"Есть железо в растительных продуктах питания, но оно не усваивается так, как в мясной пище, а железо – это гемоглобин, переносчик кислорода, поэтому может нарушиться тканевое дыхание. Цинк есть в тыквенных семечках, но его тоже сложнее усвоить. То же самое кальций, омега-3 жирные кислоты. Есть, конечно, льняное масло и грецкие орехи, но масла много не выпьешь и орехов много не съесть", – подчеркнула собеседница Москвы 24.



Также диетолог предупредила, что детям и подросткам нельзя питаться только растительной пищей, так как могут "начаться проблемы" с правильным развитием организма.





Елена Соломатина диетолог Взрослый человек, если хочет, он может перейти на веганство, но для этого ему нужно очень обдуманно подобрать ассортимент питания. А вот растущему организму это ни в коем случае нельзя.

"Если мы лишаем детей продуктов животного происхождения, где есть полноценный белок и тот же холестерин, то могут начаться проблемы. Особенно у подростков, у которых формируется половая система, идет бурное развитие организма, деление клеток, нервная система испытывает перегрузки", – добавила Соломатина.

Однако, по ее словам, зачастую веганы менее подвержены старению и выглядят более молодыми, так как "веганство – это целая философия".





Елена Соломатина диетолог Ведь веганы не просто переходят на растительную пищу, они начинают следить за питанием, за своим здоровьем, занимаются физическими упражнениями, медиациями, они, как правило, не пьют и не курят, это все оказывает хорошее влияние на организм.

"Это большое преимущество перед теми, кто питается жареным мясом, вредным фастфудом и запивает все газировкой. Веганы употребляют больше антиоксидантов из растительных продуктов, больше клетчатки, поэтому риск рака кишечника и ожирения у них меньше", – подчеркнула специалист.

При этом если просто отказаться от мяса и потреблять большое количество сахара и легкоусвояемых углеводов, то с кожей не будет положительных перемен, заключила Соломатина.

Международный веганский день традиционно отмечают 1 ноября. Праздник появился в 1994 году, когда первое "Веганское сообщество" людей, которые полностью отказываются от еды животного происхождения, отметило свое 50-летие.

