Диетолог рассказала, кому нельзя быть веганом

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1 ноября отмечают Международный веганский день. Диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что непросто быть веганом и что детям питаться только растительными продуктами категорически запрещено.
По словам Соломатиной, животный белок является наиболее полноценным, содержит все аминокислоты, организму достаточно легко его усваивать, а также синтезировать собственный белок.
"Поэтому, если организм вегана не может получить из растительного белка полноценные аминокислоты, в этом случае у человека должна быть очень широкая линейка питания, он должен очень внимательно за этим следить. Потому что в одной растительной пище может не хватать одних аминокислот, в другой пище – других, но в сочетании они могут все заменить. Однако все соблюсти достаточно сложно", – подчеркнула специалист.
Кроме того, в растительной пище и другие компоненты не так хорошо усваиваются, чтобы полностью заменить полезные вещества из животных продуктов.
"Есть железо в растительных продуктах питания, но оно не усваивается так, как в мясной пище, а железо – это гемоглобин, переносчик кислорода, поэтому может нарушиться тканевое дыхание. Цинк есть в тыквенных семечках, но его тоже сложнее усвоить. То же самое кальций, омега-3 жирные кислоты. Есть, конечно, льняное масло и грецкие орехи, но масла много не выпьешь и орехов много не съесть", – подчеркнула собеседница Москвы 24.
Также диетолог предупредила, что детям и подросткам нельзя питаться только растительной пищей, так как могут "начаться проблемы" с правильным развитием организма.
"Если мы лишаем детей продуктов животного происхождения, где есть полноценный белок и тот же холестерин, то могут начаться проблемы. Особенно у подростков, у которых формируется половая система, идет бурное развитие организма, деление клеток, нервная система испытывает перегрузки", – добавила Соломатина.
Однако, по ее словам, зачастую веганы менее подвержены старению и выглядят более молодыми, так как "веганство – это целая философия".
"Это большое преимущество перед теми, кто питается жареным мясом, вредным фастфудом и запивает все газировкой. Веганы употребляют больше антиоксидантов из растительных продуктов, больше клетчатки, поэтому риск рака кишечника и ожирения у них меньше", – подчеркнула специалист.
При этом если просто отказаться от мяса и потреблять большое количество сахара и легкоусвояемых углеводов, то с кожей не будет положительных перемен, заключила Соломатина.
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