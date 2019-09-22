Битва за еду: детское питание по правилам и без

Дети любят сладкое, дети любят вредное, дети едят слишком много или слишком мало. Каждый родитель непременно найдет повод для беспокойства в том, как и что ест его ребенок. Какие правила "детского питания" выбрала для себя журналист и мама четверых детей Анна Кудрявская-Панина, читайте в ее колонке.

Как только ребенок переходит от баночек с пюре и маминого молока (или смеси) к нормальной человеческой еде, родителей начинает мучить новая проблема. Что должно быть на общем столе? Все должны есть одно и тоже? Или ребенку нужно готовить что-то детское? Кто и под кого должен подстраиваться и должен ли вообще? Мнений множество. Да, средиземноморская диета – это то, что доктор прописал. Она даже вошла в нерукотворное наследие ЮНЕСКО. Наверное, это идеал, к которому стоит стремиться. Но надо ли за него биться?

Самым разумным мне кажется ничего не менять в своем рационе, если, конечно, вы не живете исключительно на лапше быстрого приготовления и сосисках.

Стоп. Отступлю на секунду. С одной стороны, да. Не надо менять пищевые привычки и подстраивать общий стол семьи под детские предпочтения. Но. А что, если родители придерживаются какого-то особого образа питания? Пару недель назад в Австралии осудили пару веганов, которые кормили дочь с рождения в соответствии со своими принципами. К полутора годам девочка весила пять килограммов, была полностью истощена. Что это, если не преступление? А ведь, я уверена, они хотели как лучше. Безусловно, сбалансированное вегетарианское питание существует. Можно почти по максимуму заменить растительными белками животные. Но обратите внимание на слово "почти". А еще, любой педиатр вам скажет, что то, что приемлемо для взрослого, совершенно недопустимо для ребенка в первые годы жизни.

Если у вас полноценное и здоровое питание (с большим количеством овощей и фруктов, рыбы, мяса, яиц и молочных продуктов), то не имеет большого значения, предпочитаете вы яичницу или омлет, греческий салат или винегрет, пасту болоньезе или макароны по-флотски – готовьте ребенку то же, что и себе.

"Он это не ест" – одна из самых распространенных фраз, которой родители объясняют разницу в рационе своем и ребенка. Я была в свое время очень удивлена, узнав, что одни из самых популярных и процветающих аккаунтов в инстаграме – те, которые предлагают рецепты блюд для детей в возрасте от полугода и старше. Я заходила, читала, смотрела. И недоумевала: а в чем соль?

Ну да, пару-тройку интересных блюд, которые можно приготовить для всей семьи (а не только для годовалого ребенка) я там увидела. Но в целом ничего нового или особенного. К чему этот новый культ – особенной детской еды? И вообще, надо ли что-то делать с тем, что ребенок что-то не ест. Надо ли изворачиваться и готовить что-то этакое, надо ли идти на поводу у его вкусов? Что с этим делать – на самом деле, сложный вопрос для родителя. Ребенок – человек, он тоже имеет право что-то любить, а что-то не любить.

Проголодается – поест что угодно. Одни действуют по такому принципу. Воспитывайте своим примером. Это принцип других. Но мы же знаем, что и в одной семье дети едят совершенно по-разному. Так было и у меня со старшими. До двух лет оба ели прекрасно, без особых выкрутасов и предпочтений. А потом у дочери ничего не изменилось, а у сына как отрезало – он отказался от мяса в любом виде, от яиц, молочных продуктов. И это длилось почти 20 лет. Не работало ничего. А потом, точно так же на ровном месте все опять изменилось. И теперь он ест все и даже иногда говорит мне о каком-нибудь блюде: "И чего я – дурак такой – это раньше не ел?!"

Как я должна была бороться с этим и должна ли была вообще? Не знаю.

А что делать с подростками, фастфудом и газировкой? Запрещать? Так запретный плод еще более сладок. Разрешать? Сколько и когда? Кстати, о сладком. Педиатры, диетологи, все как один говорят, что у наших детей слишком сладкая жизнь. Которая вовсе не полезна ни для обмена веществ, ни для здоровья в целом. А вы сами замечали, что все – почти без исключения – детские продукты (творожки, йогурты, каши) сдобрены сахаром так щедро, что дети мгновенно и радостно подсаживаются на эту сахарную иглу.

Но. Не знаю, права я или нет, но если в доме появляются конфеты (а они появляются), и мы их едим, я разрешаю это и своей почти трехлетней дочери. Конечно, они ей нравятся, конечно, она просит еще. Мы оговариваем лимит, говорим о том, что конфеты никуда не денутся, что можно полакомиться и сейчас, и завтра, и послезавтра, когда захочется. Я делю конфету на несколько частей, чтобы дочка не пихала ее в рот целиком, а получала удовольствие от каждого кусочка. Пока работает.

Мне кажется, каждый родитель может составить свой свод правил и принципов на эту тему. Я тоже пытаюсь следовать нескольким:

Меньше сахара и соли. Больше овощей и фруктов.

Никогда не заставлять: доедать или есть то, от чего ребенок категорически отказывается.

Никогда не говорить ребенку "что-то ты много ешь" или "ох, как ты мало ешь".

Не пытаться превратить еду в способ "решения" проблемы.

Запретных плодов нет. Есть можно все, но 95% рациона ребенка должна составлять здоровая еда.

Пару месяцев назад по рекомендациям нашего педиатра, продиктованным некоторыми особенностями здоровья моей почти трехлетней дочери, мы постарались минимизировать в ее рационе жидкую пищу, в том числе ее любимые супы и каши. Беды в этом нет никакой, учитывая низкую питательную ценность этих блюд.

Как мне показалось, ребенок и не заметил этого, тем более что с аппетитом у девочки все замечательно, и рацион ее более чем разнообразен. Но однажды, листая книжку, дочь разрыдалась над картинкой, где девочка кормит супом плюшевого мишку. Сначала я не поняла, что случилось. А потом... "Ты хочешь супчик?" – спросила я. "Дааааа!" – прорыдали мне в ответ. Пообещала ребенку суп. Сварила. Стоит ли говорить, что следующие два дня эта любительница блюд с низкой питательной ценностью ела суп на завтрак, обед и ужин, иногда даже похрюкивая от удовольствия. Тревожило ли это меня? Боролась ли я с этим? Чувствовала ли вину? Конечно, нет.

Ведь иногда еда – это просто еда.