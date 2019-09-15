Битва за еду: с рождения и до бесконечности

Казалось бы, что может быть проще: приготовил еду и дал ребенку. Действительно, проще простого, пока не задумываешься, что именно ребенок ест, как он это делает, что ему вредно, а что полезно, от чего откажется наотрез, а что будет есть, пока не кончится. О "битве" за еду, в которую мы вовлечены с самого рождения, – в колонке журналиста и мамы четверых детей Анны Кудрявской-Паниной.

Эта битва начинается, едва ребенок появляется на свет. Битва за еду. Почему битва? Да потому что так сложилось в нашем обществе пресыщения (я говорю о странах, где для подавляющего большинства жителей нет проблем обеспечить себя и семью продуктами), в котором каждый день пара десятков человек умирают от причин, связанных с расстройством пищевого поведения. И ведется эта битва на множестве фронтов. Битва за грудное вскармливание. Битва его сторонников с теми, кто кормит смесью. Битва с прикормом и плюющимся им младенцем. Битва с бабушками, потчующими детей конфетами. Битва за правильное питание. Битва с подростком, предпочитающим фастфуд. Битва с самим собой ночью у холодильника.

Количество детей до 12 лет, госпитализированных с РПП, выросло на 119 процентов за последние 10 лет. А нервная анорексия стоит на третьем месте среди самых распространенных заболеваний у подростков. Такую свежую и несколько пугающую статистику я нашла в блоге одного их клинических психологов, работающих с этими проблемами.

Сидите на диетах неделями, потом срываетесь? Заедаете стресс? Зациклены на собственном весе? Не можете остановиться, когда едите любимое блюдо? Не чувствуете насыщения или голода? Вот это все (и не только это) и есть проблемы, рожденные битвой за еду, которую ведем то мы с кем-то, то кто-то с нами с самого детства.

Так, собственно, если почти все мы немного сдвинуты на еде в ту или иную сторону, можем ли мы в принципе вырастить наших детей здоровыми в этом плане? Как мы должны себя вести? Что делать, а главное, чего НЕ делать.

Все начинается с рождения детей, конечно, с благих намерений. Мы хотим, чтобы было как лучше. Чтобы наши дети получали самое лучшее и самое полезное. Так начинается первая битва – за грудное вскармливание. На материнских форумах есть много горячих тем, но холивар возникает неизменно, если речь заходит о длительности грудного вскармливания, предпочтительности грудного молока смесям и диете кормящей матери. Матери бьются насмерть за "все лучшее детям". Мы же родители, мы же хотим как лучше. А дальше все зависит от степени желания стать идеальной матерью, уровня образованности и критического мышления и профессионализма педиатра, который вас ведет.

Диеты кормящей матери не существует – твердит нам доказательная медицина. И разрешает молодым мамам есть все, что они хотят. При этом подавляющее большинство педиатров, далеких от доказательных стандартов, заставляют и так во всем себе отказывающих женщин сидеть на индейке и гречке и корить себя за дольку шоколадки. Нам навязывают внутреннюю борьбу, гораздо более вреднее, на мой взгляд, той самой дольки шоколада или мандарина.

Кстати, о шоколадке. Одной из моих дочерей было что-то около полугода, когда во время осмотра перед прививкой врач укоризненно сказала: "Ой, ножки шершавые, наверное, мама что-то съела". Я стала судорожно вспоминать, что ела "запретного" накануне. Это был шоколад, я призналась, что ем его. "Сколько?" – строго спросила врач. "Не больше одной", – ответила я, имея в виду плитку. "Это немного, – сказала доктор, поняв меня иначе, – но иногда даже одна долька лишняя". Если бы она знала, что речь шла о плитке, я бы в ее глазах стала матерью-убийцей. Стоит ли говорить, что спустя пару месяцев более грамотный педиатр сходу определил в этой шершавости самый обыкновенный фолликулярный гиперкератоз – особенность кожи, никакого отношения к моей диете не имеющую.

ВОЗ рекомендует кормить детей грудью до трех лет. Да, рекомендует. Но это не значит, что вы обязаны. А многие именно так и считают и впадают в чувство вины, отлучив ребенка по объективным или субъективным причинам от груди не в три, а в год, например, хотя даже самые прогрессивные педиатры скажут вам, что этого достаточно. Борьба идет и внутри женщины, и снаружи. Мамино молоко или смесь? Докармливать или нет? Когда вводить прикорм и какой? Какую использовать схему: педиатрический, педагогический, BLW (когда ребенок с самого начала прикорма получает пищу с общего семейного стола и ест сам). Баночки или готовить самой?

О, сколько копий сломано на материнских форумах во время обсуждений этих вопросов. В интернете бесконечно кто-то не прав. Мнений – даже очень авторитетных и обоснованных – десятки и сотни. Каждая мама хочет сделать правильно.

Но надо же на что-то ориентироваться? Да. Надо. На все это: ВОЗ, научные исследования, современные представления, детскую психологию, доказательную медицину, вашего конкретного ребенка и вашу материнскую интуицию. И еще на то, как принято в вашей семье. Какой смысл в том, чтобы пичкать младенца кроликом, если вы не готовите его для себя на регулярной основе?

Во втором полугодии жизни ребенка наша задача познакомить его с разными вкусами и подготовить к переходу на общий стол. Предлагать ему еду с высокой питательной ценностью. Именно предлагать, а не кормить. Не заставлять доедать до конца, за маму, папу и черта лысого. Не сбивать его внутренние настройки голода и сытости, которые сбиты как раз у большинства из нас, выходцев из "общества чистых тарелок".

Мы – тревожные родители. Я говорю "мы", потому что, как мне видится, таких большинство. Кто-то более тревожен, кто-то менее, но очень часто родительские тревоги связаны с аппетитом ребенка. О, ужас, он ничего не ест! С ним, вероятно, что-то не так! О, ужас, он ест все, что не приколочено. С ним, похоже, не все в порядке. Чаще переживают по первой причине и изо всех сил пытаются накормить ребенка любыми способами.

А делать этого, бесспорно, не стоит. Как пишет в своей книге известный педиатр Федор Катасонов, как только ребенок начинает держать ложку сам и есть с ее помощью, родителям трогать ее запрещается.

Потому что этими нашими лучшими побуждениями и выстлан путь к расстройствам пищевого поведения.

И вот ваш младенец уже вовсе не младенец, а бодрый тоддлер, вот он уже ест с вами с одного стола. А что, собственно, должно быть на этом самом столе? Кто и под кого должен подстраиваться и должен ли вообще? И снова родителю придется решать непростое уравнение с кучей неизвестных. Но об этом в следующий раз.