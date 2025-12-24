Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами МГД

Фото: vkvideo.ru/@moscowduma

Сергей Собянин выступил с традиционным отчетом перед депутатами Мосгордумы, заявив, что столица выполнила намеченные планы развития отраслей.

"Промышленность, наука, финансы, информационные технологии, креативный сектор, медиа, транспорт, социальная сфера, энергетика и ЖКХ – все вместе они являются прочным фундаментом развития города", – подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, в результате проведенной работы также удалось сформировать задел на 2026 год.

Кроме того, Собянин выразил благодарность горожанам за их вклад в развитие Москвы, назвав жителей столицы сильными, трудолюбивыми и мужественными людьми, влюбленными в город.

Вместе с тем мэр поблагодарил Владимира Путина, парламент и правительство России, Подмосковье за помощь и поддержку.

В рамках ежегодного отчета в МГД Собянин рассказал, что Москва занимает второе место по размеру экономики среди всех мегаполисов мира. С 2010 года валовый региональный продукт в столице вырос на 41%.

По итогам 2025 года объем инвестиций из всех источников финансирования, вероятно, превысит 9 триллионов рублей, что в 4 раза больше показателей 2010 года.

