Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 16:58

Мэр Москвы

Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами МГД

Фото: vkvideo.ru/@moscowduma

Сергей Собянин выступил с традиционным отчетом перед депутатами Мосгордумы, заявив, что столица выполнила намеченные планы развития отраслей.

"Промышленность, наука, финансы, информационные технологии, креативный сектор, медиа, транспорт, социальная сфера, энергетика и ЖКХ – все вместе они являются прочным фундаментом развития города", – подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, в результате проведенной работы также удалось сформировать задел на 2026 год.

Кроме того, Собянин выразил благодарность горожанам за их вклад в развитие Москвы, назвав жителей столицы сильными, трудолюбивыми и мужественными людьми, влюбленными в город.

Вместе с тем мэр поблагодарил Владимира Путина, парламент и правительство России, Подмосковье за помощь и поддержку.

В рамках ежегодного отчета в МГД Собянин рассказал, что Москва занимает второе место по размеру экономики среди всех мегаполисов мира. С 2010 года валовый региональный продукт в столице вырос на 41%.

По итогам 2025 года объем инвестиций из всех источников финансирования, вероятно, превысит 9 триллионов рублей, что в 4 раза больше показателей 2010 года.

Собянин подвел итоги строительства метро в Москве за 2025 год

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика