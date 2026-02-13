Форма поиска по сайту

13 февраля, 09:51

Транспорт

Столичные аэропорты работают в штатном режиме на фоне снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несмотря на снегопад, столичные аэропорты продолжают работать в штатном режиме, стабильно обеспечивая рейсы на вылет и прилет. Об этом сообщили пресс-службы воздушных гаваней.

"13 февраля по состоянию на 09:00 по московскому времени обеспечены попеременные взлет и посадка 150 рейсов – 88 рейсов на вылет и 62 рейса на прилет. Рейсы обеспечиваются по расписанию, отмен рейсов нет", – рассказали представители аэропорта Шереметьево.

Там подчеркнули, что ведется регулярная очистка взлетно-посадочных полос (ВПП), привокзальных территорий и подъездных путей от снега и наледи, а также противообледенительная обработка самолетов.

В пресс-службе аэропорта Внуково, в свою очередь, сообщили, что отмен рейсов в связи с метеоусловиями нет, скоплений пассажиров и очередей не зафиксировано. При этом есть риск незначительного увеличения времени вылета. Это связано с обеспечением безопасности полетов в зимний период.

В штатном режиме продолжают работать также Домодедово и Жуковский. В первом тоже предупредили о возможных задержках до 30 минут из-за расчистки и обработки реагентами взлетно-посадочной полосы. На перроне и привокзальной площади авиагавани работают 63 единицы техники, усилены смены бригад ручной уборки снега и точечной очистки труднодоступных мест.

Ранее пресс-служба Росавиации предупреждала о возможных корректировках в расписании рейсов из-за ухудшения погоды в Московском регионе. Для обеспечения плановой работы авиатранспорта Минтранс, Росавиация и аэропорты столичного региона усилили взаимодействие.

Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов аэропортов и перевозчиков. Путешественников также призвали оценить возможности для альтернативных вариантов прибытия в необходимый пункт назначения и сдачи личных вещей в багаж.

Высота снежного покрова выросла до 6 сантиметров в Москве

