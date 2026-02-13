"Роскосмос" показал фото снежного циклона над Москвой

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал фотографию накрывшего Москву снежного циклона. Снимок размещен в телеграм-канале госкорпорации.

Отмечается, что в мегаполисе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за снегопада. Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, обильные осадки будут идти до конца 15 февраля и, возможно, возобновятся 16-го числа.

Вместе с тем в "Роскосмосе" уточнили, что оперативно передавать сведения о погоде, составлять краткосрочные прогнозы, мониторить состояние водоемов, а также условия для полетов позволяют спутники "Электро-Л".

Снегопады обрушились на столичный регион 12 февраля. За сутки они принесли в Москву 15% месячной нормы осадков.

Ожидается, что 13-го числа в мегаполисе выпадет еще 4–5 миллиметров снега, но из-за смены фазового состояния осадков и наступающей оттепели сугробы в этот день осядут на 3–4 сантиметра.

В связи с ухудшением погодных условий Росавиация предупредила о возможной корректировке работы авиатранспорта в регионе. В частности, федеральное агентство воздушного транспорта, Минтранс России и аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский усилили взаимодействие для обеспечения планового расписания.

