Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 09:46

Наука

"Роскосмос" показал фото снежного циклона над Москвой

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал фотографию накрывшего Москву снежного циклона. Снимок размещен в телеграм-канале госкорпорации.

Отмечается, что в мегаполисе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за снегопада. Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, обильные осадки будут идти до конца 15 февраля и, возможно, возобновятся 16-го числа.

Вместе с тем в "Роскосмосе" уточнили, что оперативно передавать сведения о погоде, составлять краткосрочные прогнозы, мониторить состояние водоемов, а также условия для полетов позволяют спутники "Электро-Л".

Снегопады обрушились на столичный регион 12 февраля. За сутки они принесли в Москву 15% месячной нормы осадков.

Ожидается, что 13-го числа в мегаполисе выпадет еще 4–5 миллиметров снега, но из-за смены фазового состояния осадков и наступающей оттепели сугробы в этот день осядут на 3–4 сантиметра.

В связи с ухудшением погодных условий Росавиация предупредила о возможной корректировке работы авиатранспорта в регионе. В частности, федеральное агентство воздушного транспорта, Минтранс России и аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский усилили взаимодействие для обеспечения планового расписания.

Высота снежного покрова выросла до 6 сантиметров в Москве

Читайте также


наукапогодагород

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика