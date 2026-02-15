Пострадавшие при атаке на Кубань находятся в состоянии средней степени тяжести

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Состояние двух пострадавших при атаке ВСУ на Кубань оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

В настоящее время им оказывается необходимая помощь.

Краснодарский край подвергся атаке БПЛА в ночь на 15 февраля. В результате падения обломков сбитого беспилотника в поселке Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.

Также повреждения наблюдались в Сочи и селе Юровка Анапы, где оказалась повреждена котельная. Ранения получили два человека, их госпитализировали.

Кроме того, на территории края зафиксировано несколько возгораний. К тушению пожаров привлечены 126 человек и 34 единицы техники. Общая площадь двух очагов пожара, возникших в Темрюкском районе, составила 2,2 тысячи квадратных метров.

