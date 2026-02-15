Собянин: еще один направлявшийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил об еще одном сбитом вражеском беспилотнике, направлявшемся к Москве. Пост мэр опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.

В уничтожении участвовали силы противовоздушной обороны (ПВО), уточнил градоначальник, добавив, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Данный дрон стал пятым, ликвидированным на подлете к столице в воскресенье, 15 февраля. Первые два удалось перехватить примерно в 12:28 по московскому времени.

Третий был сбит спустя около 12 минут, а четвертый – в 16:04. Во всех случаях к работе привлекались экстренные службы.

В связи с налетами столичный аэропорт Внуково скорректировал свою работу для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время авиагавань принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами.