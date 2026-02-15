Собянин: шесть беспилотников, летевших к Москве, сбиты системой ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

В настоящее время к работе на месте падения фрагментов дронов задействованы сотрудники экстренных служб, уточнил мэр.

Массированная атака на столицу началась днем в воскресенье, 15 февраля. На текущий момент перехвачены были 18 беспилотных детальных аппаратов.

Первые два сбили примерно в 12:28 по московскому времени. Третий, четвертый и пятый нейтрализовали в 12:40, 16:04 и 16:18 соответственно. Еще 7 БПЛА ликвидировали в 16:47.

На фоне атаки аэропорт Внуково начал отправлять и принимать самолеты по согласованию с соответствующими органами. В свою очередь, Домодедово в рамках обеспечения безопасности полетов ввел ограничения на обслуживание рейсов.