Аэропорт Домодедово временно ограничил прием и выпуск рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом предупредила пресс-служба Росавиации.

Как объяснили в федеральном агентстве воздушного транспорта, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Решение о корректировке работы столичной авиагавани было принято на фоне атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, примерно в 12:28 по московскому времени ПВО перехватили два дрона.

Спустя около 12 минут был нейтрализован третий беспилотник, а четвертый – в 16:04. О ликвидации пятого БПЛА Сергей Собянин сообщил уже через 14 минут. Во всех случаях к работе привлекались экстренные службы.