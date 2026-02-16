Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:17

Общество

Предстоящие выходные в РФ будут трехдневными

Фото: depositphotos/photographee.eu

В России началась последняя полная рабочая неделя февраля. Ее завершат трехдневные выходные с 21 по 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества, следует из утвержденного правительством производственного календаря.

В этом году 23 февраля выпадает на понедельник – это будет нерабочий праздничный день, которому предшествуют два обычных выходных дня 21 и 22 февраля. При этом рабочий день в пятницу, 20 февраля, не будет коротким, поскольку он не предшествует непосредственно праздничному дню.

Следующие трехдневные выходные ожидаются в РФ с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. При этом 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому пятница, 6 марта, также не будет сокращенным рабочим днем.

Между тем в 2026 году сокращенные дни запланированы 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября. Они предшествуют праздникам 1 и 9 Мая, 12 июня и 4 ноября.

Россиянам рассказали, будет ли рабочий день 20 февраля сокращенным

Читайте также


общество

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика