Предстоящие выходные в РФ будут трехдневными

В России началась последняя полная рабочая неделя февраля. Ее завершат трехдневные выходные с 21 по 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества, следует из утвержденного правительством производственного календаря.

В этом году 23 февраля выпадает на понедельник – это будет нерабочий праздничный день, которому предшествуют два обычных выходных дня 21 и 22 февраля. При этом рабочий день в пятницу, 20 февраля, не будет коротким, поскольку он не предшествует непосредственно праздничному дню.

Следующие трехдневные выходные ожидаются в РФ с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. При этом 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому пятница, 6 марта, также не будет сокращенным рабочим днем.

Между тем в 2026 году сокращенные дни запланированы 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября. Они предшествуют праздникам 1 и 9 Мая, 12 июня и 4 ноября.