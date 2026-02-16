ТАСС: энергетическое перемирие будет обсуждаться на переговорах в Женеве

03:18Политика
На предстоящих переговорах по украинскому урегулированию в Женеве будет поднят вопрос энергетического перемирия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западный источник.
Делегации также будут обсуждать и другие аспекты урегулирования конфликта, однако какие именно – пока не уточняется.
Третий раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. В консультациях будут участвовать все стороны, присутствовавшие на предыдущих встречах, – Россия, Украина и США. Москву будет представлять помощник президента Владимир Мединский.
В преддверии переговоров президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером. Украинский лидер выразил надежду, что предстоящие встречи делегаций будут результативными.
