Московские рестораны готовятся отметить китайский Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" пройдет в столице в третий раз в рамках проекта "Зима в Москве". Гостей мероприятия ждут мастер-классы по каллиграфии, чаепития, театрализованные представления с драконами, а также лекции о местных кулинарных традициях, сообщает газета "Вечерняя Москва".

На время события азиатские блюда можно будет попробовать не только в тематических ресторанах, но и других заведениях. В частности, москвичам и туристам предлагается продегустировать жареные вонтоны с крабом и сливочным сыром, а также копченые на улуне и сахаре желудки индейки с зеленью.

В 35 заведениях в ЦАО в меню будут добавлены утка по-пекински, хрустящие баклажаны, битые огурцы и многие другие деликатесы. Например, в "Китайских новостях" на Новом Арбате посетителей ждут говядина в соусе "Черный перец" и курица "Гунбао", в "Том и Ям" на Арбате – пекинский салат с манго и кальмары по-сычуаньски, а в "Старом Сычуане" на Лубянском проезде можно будет заказать жареную курицу с креветками в сливочном соусе и пельмени из свинины и китайской капусты.

Обновленный перечень блюд подготовили и в "Золотом драконе" в Нижнем Сусальном переулке. В число новинок войдут лотос, битые огурцы и грибы муэр с овощами, а также хрустящие бананы или ананасы с жареным молоком в качестве десерта.

В свою очередь, сеть ресторанов "Чихо" предложит хайнаньский суп с морепродуктами и лапшу. "Китайская грамота" на Сретенке порадует гостей рубленой свининой, маринованной в рисовом вине, и уткой по-шанхайски с ягодами годжи, а в Mr. Lee на Поварской улице удастся оценить необычный салат с хрустальной травой.

Повара ресторана "Чиндао" на Яузской улице представят тушеную свинину в горшочке "Донгпо" или грибы с пак-чой, а "Золотые палочки" на Тишинской площади подадут жареную говядину в соусе хойсин или креветки с ананасом.

Любители традиционной кухни с азиатскими акцентами смогут посетить заведения сети "Вкусно – и точка". Там представят специальное меню, включающее бургеры с соусом "Пекинское барбекю", латте с сиропом "Красный дракон", макаруны матча-кокос и многое другое.

Почувствовать атмосферу Китая можно и в 13 заведениях, расположенных в САО. В частности, в ресторанах "Sea-тория" и "Траттории di Flavio" на Ленинградском проспекте можно будет отведать сет корейских закусок, говяжий суп с ростками папоротника и стеклянной лапшой или рисовые палочки токпокки в пикантном соусе.

В то же время в ресторанах YELLOWFIN by BLUEFIN, "Русалочка Суши" и Eiwa на Ходынском бульваре в меню удастся найти мисо-суп и гедза с начинкой из свинины, хрустящий салат с куриным мясом и заправкой на основе меда и имбиря, а также трюфельный рамен, который подают с татаки из говядины и древесными грибами.

В СВАО азиатские блюда представят в ресторанах "Китайский квартал", "Пин Вей" и "Я-самурай". Здесь предложат овощной салат с говядиной и тофу, традиционные китайские пельмени цзяоцзы, запеченную рыбу "Хуан Хэ", кисло-острый суп с яйцом и грибами, курицу по-чунцински и жареную свинину с луком по-пекински.

Вместе с тем в СЗАО можно будет посетить рестораны Asia Inn, "Чан ФО" и "Мишель Вермишель". В меню этих заведений представят карпа в кисло-сладком соусе, спринг-роллы с уткой, лапшу с креветками и пряными специями или свининой и черной фасолью, гедза с курицей и печенье с предсказаниями.

Традиционная курица в кисло-сладком соусе порадует гостей бистро паназиатской кухни "Рис и Соя" в ВАО. Параллельно с этим ресторан Hong Kong угостит крабом в гонконгском стиле, хрустящими цукини и баклажанами, цыпленком по-сычуаньски и ассорти "Лестница в Поднебесье".

Еще одно большое разнообразие аутентичных заведений со специальным меню можно найти в ЗАО. Например, в кафе "Китайская кухня" подадут свиные ребрышки в кисло-сладком соусе по-кантонски, а в "Китайском самоваре" – корень лотоса с мясом. Ресторан Feifan на проспекте Вернадского разработал необычные сеты с белым желудком и кишками.

В свою очередь, ресторан Eastoria, находящийся в ЮАО, специально в преддверии китайского Нового года будет готовить лапшу долголетия вручную.

В ЮВАО свои двери открыло кафе дунганской кухни "Муслим". Там можно насладиться яичным супом с помидорами. Вместе с тем в ЮЗАО в ресторане "Цзюй Юань" подадут рыбный тофу, говяжий желудок и китайскую ветчину.

В ЗелАО к фестивалю присоединились рестораны "Колбасофф" и Ziamo. В первом можно заказать морепродукты с овощами в соусе унаги, а во втором – сингапурскую лапшу с цыпленком карри, угорь пак-чой с имбирной заправкой и древесные грибы с огурцами и кешью в соусе донгу.

Блюдами азиатской кухни смогут насладиться и жители ТиНАО. Например, в меню ресторанов Malatan Gong Qilin Tea и Lamico, а также кафе MamaMai можно будет найти фо бо, том ям, рис с курицей и овощами, жареную говядину с луком или свинину по-хуаньски, стеклянную лапшу с морепродуктами, булочки бань бао и роллы нем га.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" предлагает насладиться не только вкусными блюдами, но и поучаствовать в различных активностях. Например, 17 февраля в арт-павильоне "Фабрика подарков" пройдут мастер-классы Альфа-банка. С 18:00 до 19:00 будет идти занятие по каллиграфии, где каждый участник не только освоит утонченный китайский стиль письма, но и создаст собственную минималистичную картину.