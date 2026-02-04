Что ждет гостей фестиваля "Китайский Новый год в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

С 16 февраля по 1 марта жителей и гостей города ждет фестиваль "Китайский Новый год в Москве", передал портал мэра и правительства столицы.

Посольство КНР в России пригласило в Москву делегацию из семи китайских провинций. Свыше 100 артистов подарят уникальное шоу всем посетителям фестиваля.

Гостей из Пекина можно будет увидеть на открытии фестиваля, которое состоится на Манежной площади. Они покажут некоторые боевые приемы ушу и акробатические номера. Также артисты подготовили традиционный танец ингэ из провинции Гуандун и танец на бамбуковых шестах народности ли из провинции Хайнань.

Кроме того, 19 февраля на Манежной площади расскажут о лучших университетах Китая и проведут мастер-классы по каллиграфии, а также уроки китайского языка. Все это приурочено к перекрестным Годам образования.

Кроме того, москвичей порадуют хэнаньской оперой и выступлением мужского певческого хора Nair из Внутренней Монголии. Гости из провинции Чжэцзян представят выставку фонарей, а шеф-повара из города Ханчжоу подготовили мастер-классы, которые пройдут на рынках "Москва – на волне". Не обойдется и без чайной церемонии под музыку в фудмолле "Три вокзала. Депо".

Также у посетителей будет возможность загадать желание у экспресса Москва – Пекин и отправить в Китай открытки при помощи новогодней почты. Для всех желающих также подготовили квест "Загадка лунного Нового года". А в специальной творческой мастерской можно будет смастерить музыкальные инструменты и декоративные пельмени.

Мастер-классы по каллиграфии, росписи стеклянных изделий и изготовлению бумажных фонариков пройдут в арт-павильоне "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади. Фуд-корты представят разнообразные азиатские блюда и напитки. Также в павильонах можно будет приобрести товары в традиционном китайском стиле.

Также до конца мая продлится экспозиция "Праздник весны. Новый год в старом Пекине", которую подготовили Музей Москвы и Столичный музей Китая. Фотовыставка "О Китае, далеком и близком" доступна для посещения в Государственном Дарвиновском музее, а выставку китайского художника Му Кэ "Время и пространство" можно увидеть в Московском музее современного искусства на Петровке.

Увлекательные викторины "Традиции китайского Нового года", а также уроки создания бумажных драконов и монеты-талисмана будут ждать в районных центрах "Место встречи". Желающие увидеть танец дракона и выступление барабанщиц могут отправиться в парк аттракционов "Остров мечты" 21 и 28 февраля.

1 марта в фудмолле "Три вокзала. Депо" можно будет застать праздник китайских фонарей. Кроме того, там пройдут шоу с танцем красной лошади и выступление воинов-драконов. Там же будут доступны мастер-классы от китайских шеф-поваров.

У площадок фестиваля можно будет найти новую мультяшку Russpass-игры – огненную лошадь. Если поймать ее в игре в приложении, можно получить скидки на покупку билетов в театры и музеи, которые доступны в каталоге.

До 6 марта у всех желающих есть возможность принять участие в фотоконкурсе от Китайского культурного центра в Москве. Победителей будет шесть, и все они получат тур в Китай с авиаперелетом, трансфером, проживанием и культурной программой. Необходимо только передать на фотографиях самые интересные моменты фестиваля.

В эти дни более 30 отелей столицы представят праздничные завтраки и подарки. В отеле Soluxe Moscow Hotel будут проходить гастрономическая ярмарка и выставки в рамках "Праздника весны – 2026". Украшения и особое меню также продемонстрируют свыше 140 ресторанов города.

Фестиваль подготовило правительство Москвы совместно с министерством иностранных дел Российской Федерации и посольством Китайской Народной Республики. Подробную информацию можно узнать на странице сервиса Russpass.

24 января в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский город" открылась выставка ботанической иллюстрации и традиционной китайской живописи "Цветы удачи и нефритовый бамбук". Посетители могут увидеть портреты панд, слив, бамбука, камелий и азалий.

