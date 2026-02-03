Эксперт Бархота: случайные блокировки счетов повысят интерес к наличным у россиян

В Госдуме анонсировали корректировку законов, ограничивающих использование личных средств в рамках борьбы с мошенничеством. Какие изменения необходимы, чтобы избежать необоснованных блокировок счетов, разбиралась Москва 24.
"Будем корректировать"
Антимошеннические законы, в рамках которых счета россиян могут быть заблокированы, нуждаются в доработке и дополнительном анализе. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В то же время депутат добавил, что порядка 80% обращений с подобными жалобами поступают от самих мошенников. Они создают ощущение, что принятые ранее меры оказались ошибочными, тем самым нагнетая недовольство общества, объяснил Аксаков.
Согласно правилам, вступившим в силу с 1 сентября 2025 года, сотрудники банков должны отслеживать транзакции клиентов на признаки мошенничества и останавливать подозрительные операции. Под последние подпадают в том числе частые переводы на новые реквизиты и непонятные назначения платежей. Заблокировать могут даже переводы между своими счетами, что вызвано ужесточением требований по противодействию отмыванию денег и автоматизацией систем контроля, объясняли эксперты.
По данным одного из финансовых маркетплейсов, заморозка денег может длиться от одного до шести месяцев. Причем в ряде случаев для решения проблемы клиентам приходится неоднократно приходить в отделения банков и писать многочисленные заявления.
Переходим на наличные?
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с Москвой 24 признался, что лично сталкивался с блокировкой счета. С одной стороны, это помогает бороться с мошенниками, но с другой – решение проблемы может стать проблематичным, отметил парламентарий.
По его мнению, прежде всего надо придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет.
"Однако стоит учесть, что паспорт требуют везде: в гостинице, при обмене валюты, покупке билета и так далее. То есть этот документ практически перестал быть персональным. Я считаю, что уже необходимо иметь два паспорта: один – для имущественных сделок, другой – для удостоверения личности. Потому что куда ни пойди, везде требуют паспорт и сканируют все его страницы", – обратил внимание Арефьев.
Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики".
"В результате сложилась практика, когда фактически заморозка транзакций происходит в роботизированном режиме. А вот разблокировка – через общение клиента и сотрудника банка. Это, на самом деле, главное противоречие. Критерии блокировки нужно сделать более понятными", – отметил эксперт.
Также, по его мнению, необходимо исключить ситуации, когда автоматика блокирует операцию не потому что она подозрительная, а только может быть таковой.
"Определение четких критериев и границ их применения снизит опасения и неопределенность на рынке, а также вернет спокойствие в вопросе банковских транзакций", – заключил специалист.
В свою очередь, научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что интенсивность мошенничества в России остается довольно высокой.
"При этом деятельность злоумышленников больше всего направлена на наименее защищенные категории населения – пенсионеров и подростков. Среди мошенников находятся люди, которые хорошо работают с цифровой экономикой. Иногда их методы работы даже более продвинутые по сравнению с теми, кто против них борется", – рассказал эксперт Москве 24.
По его словам, в настоящее время банки блокируют счета по своему усмотрению, после чего сотрудники связываются с клиентом и сообщают всю необходимую информацию. С одной стороны, это доставляет неудобства, но с другой – предотвращает проблемы с возможным обманом клиентов.
"Альтернатив этому сценарию пока нет. Но для снижения активности злоумышленников необходимо в том числе закрепить на законодательном уровне максимально жесткое уголовное наказание за подобные преступления", – предложил Остапкович.
По мнению экспертов, решением подобных проблем должна заниматься группа с отработанным алгоритмом действий. Также необходимо рассказывать гражданам, куда и по какому номеру звонить для разблокировки счета, заключил экономист.