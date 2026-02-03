Эксперт Бархота: случайные блокировки счетов повысят интерес к наличным у россиян

В Госдуме анонсировали корректировку законов, ограничивающих использование личных средств в рамках борьбы с мошенничеством. Какие изменения необходимы, чтобы избежать необоснованных блокировок счетов, разбиралась Москва 24.

"Будем корректировать"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Антимошеннические законы, в рамках которых счета россиян могут быть заблокированы, нуждаются в доработке и дополнительном анализе. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.





Анатолий Аксаков председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Мы, конечно, будем корректировать те законодательные решения, которые приняли, ограничивающие возможности использовать свои средства, <...> изучать их и делать более оптимальными, и там, где перегнули, выгнем в обратную сторону, выпрямим.

В то же время депутат добавил, что порядка 80% обращений с подобными жалобами поступают от самих мошенников. Они создают ощущение, что принятые ранее меры оказались ошибочными, тем самым нагнетая недовольство общества, объяснил Аксаков.

Согласно правилам, вступившим в силу с 1 сентября 2025 года, сотрудники банков должны отслеживать транзакции клиентов на признаки мошенничества и останавливать подозрительные операции. Под последние подпадают в том числе частые переводы на новые реквизиты и непонятные назначения платежей. Заблокировать могут даже переводы между своими счетами, что вызвано ужесточением требований по противодействию отмыванию денег и автоматизацией систем контроля, объясняли эксперты.

По данным одного из финансовых маркетплейсов, заморозка денег может длиться от одного до шести месяцев. Причем в ряде случаев для решения проблемы клиентам приходится неоднократно приходить в отделения банков и писать многочисленные заявления.

Переходим на наличные?

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с Москвой 24 признался, что лично сталкивался с блокировкой счета. С одной стороны, это помогает бороться с мошенниками, но с другой – решение проблемы может стать проблематичным, отметил парламентарий.

По его мнению, прежде всего надо придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет.





Николай Арефьев первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Как вариант решения проблемы – проводить все процедуры, связанные с переводами, только через очное посещение банка, где человек предоставляет оригинал паспорта. Понятно, что онлайн-формат сделан для тех, кто далеко живет. Но они, например, могут назначить доверенных лиц, и это будет безопасно.

"Однако стоит учесть, что паспорт требуют везде: в гостинице, при обмене валюты, покупке билета и так далее. То есть этот документ практически перестал быть персональным. Я считаю, что уже необходимо иметь два паспорта: один – для имущественных сделок, другой – для удостоверения личности. Потому что куда ни пойди, везде требуют паспорт и сканируют все его страницы", – обратил внимание Арефьев.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики".

"В результате сложилась практика, когда фактически заморозка транзакций происходит в роботизированном режиме. А вот разблокировка – через общение клиента и сотрудника банка. Это, на самом деле, главное противоречие. Критерии блокировки нужно сделать более понятными", – отметил эксперт.

Также, по его мнению, необходимо исключить ситуации, когда автоматика блокирует операцию не потому что она подозрительная, а только может быть таковой.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Если блокировки будут происходить по случайному принципу, банковские операции станут рискованными, а потребность в наличных продолжит расти. В этой ситуации только они дают гарантию осуществления транзакций.

"Определение четких критериев и границ их применения снизит опасения и неопределенность на рынке, а также вернет спокойствие в вопросе банковских транзакций", – заключил специалист.

В свою очередь, научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что интенсивность мошенничества в России остается довольно высокой.

"При этом деятельность злоумышленников больше всего направлена на наименее защищенные категории населения – пенсионеров и подростков. Среди мошенников находятся люди, которые хорошо работают с цифровой экономикой. Иногда их методы работы даже более продвинутые по сравнению с теми, кто против них борется", – рассказал эксперт Москве 24.

По его словам, в настоящее время банки блокируют счета по своему усмотрению, после чего сотрудники связываются с клиентом и сообщают всю необходимую информацию. С одной стороны, это доставляет неудобства, но с другой – предотвращает проблемы с возможным обманом клиентов.

"Альтернатив этому сценарию пока нет. Но для снижения активности злоумышленников необходимо в том числе закрепить на законодательном уровне максимально жесткое уголовное наказание за подобные преступления", – предложил Остапкович.





Георгий Остапкович научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ На мой взгляд, в этой ситуации главное – наладить процессы коммуникации между держателем счета и сотрудниками банков. Необходимы специальные люди, у которых не должно быть другой операционной деятельности, кроме разбора заявок на разблокировку счетов.

По мнению экспертов, решением подобных проблем должна заниматься группа с отработанным алгоритмом действий. Также необходимо рассказывать гражданам, куда и по какому номеру звонить для разблокировки счета, заключил экономист.

