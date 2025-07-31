Юрист Кваша: банки могут заблокировать счета тех, кто работает на дому

Банки замораживают счета россиян на несколько месяцев из-за подозрительных, на их взгляд, переводов, сообщили СМИ. Попасть под ограничения можно, даже просто перекинув деньги своим друзьям или оплатив товар в магазине. Как не остаться без денег, разбиралась Москва 24.

Больше нечем платить?

Россияне все чаще начали сталкиваться с внезапными блокировками счетов. По данным одного из финансовых маркетплейсов, заморозка денежных средств происходит на срок от одного до шести месяцев. При этом зарплатному клиенту одного из крупных банков позволили вывести деньги только после обращений в три отделения и составления нескольких заявлений, утверждает источник.

По данным СМИ, в основном заморозка происходит в рамках Федерального закона 115-ФЗ, который противодействует легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом в Росфинмониторинге опровергли массовые блокировки и заявили, что документ не предполагает подобных действий.

В пресс-службе Банка России же пояснили, что меры по заморозке приняты для борьбы с дропперами – клиентами банков, предоставляющие свои карты для обналичивания денег. Такие лица способствует развитию теневого бизнеса и других нелегальных операций.

При этом руководитель проекта "За права заемщиков" Евгения Лазарева сообщила "Известиям", что с 15 мая вступило в силу нововведение об ограничении переводов более 100 тысяч рублей для клиентов, которых внесли в список дропперов. Именно поэтому блокировка банковских счетов участилась, отметила она.

Механизм требует доработки?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша рассказал Москве 24, что банковские переводы россиян также подпадают под закон 161-ФЗ, который направлен на борьбу с мошенниками.

"Однако алгоритмы банковских систем, которые прописаны для роботов, отслеживающих подозрительные транзакции, очень часто "цепляют" обычных граждан. Клиенты по незнанию или стечению жизненных обстоятельств могут сделать один перевод или серию, которые посчитают мошенническими", – отметил эксперт.

После фиксации "подозрительного" перевода, опираясь на инструкцию Банка России, банк-оператор должен запросить у клиента пояснение по операциям. Если возникают подозрения, счета блокируются, добавил Кваша.





Дмитрий Кваша юрист, управляющий партнер консалтингового бюро С одной стороны, инициатива хорошая, так как нацелена на защиту граждан. С другой стороны, порой страдают обычные люди. Мошенники же, которые скомпрометировали свой счет каким-либо переводом, больше им не пользуются. То есть, это буквально 1–2 операции. После они заводят и используют другой счет.

Если средства поступают гражданину, и тот переводит их кому-то еще, например, в течение часа, банк может посчитать это транзитной операцией по "отмыванию" денег. Это связано с тем, что они не "переночевали" на карте, объяснил юрист. Также эксперт описал случай, когда подозрительным объявили счет члена родительского комитета, который собирал переводы от других родителей на нужды класса.

Под удар могут попасть даже те, кто пересылает средства своим близким, предупредил специалист.

"Однажды родственница вернула молодому человеку деньги, которые он давал ей на операцию. Родственные связи здесь явно прослеживаются. Однако банк посчитал, что перевод от человека предпенсионного возраста молодому выглядит как мошенничество, и заблокировал перечисление", – рассказал эксперт.

Как обезопасить себя?

Процесс разморозки денег и исключения из черного списка ЦБ может идти довольно долго и сложно, рассказал Дмитрий Кваша.





Дмитрий Кваша юрист, управляющий партнер консалтингового бюро У любого, кто попадает туда, блокируются счета не только в банке, в котором заподозрили мошеннические действия, но и во всех остальных. Также пострадавший больше нигде не может открыть новый счет, потому что все организации должны регулярно запрашивать информацию, есть ли конкретное лицо в списке или нет.

В итоге человек фактически остается без средств цифрового банкинга, отметил эксперт.

"Он вынужден приходить в отделение и осуществлять операцию через кассу, при этом у некоторых банков их нет. Все чаще возникают ситуации, когда подобные решения о блокировке пытаются оспорить. Сначала в банк поступает заявление, которое обещают отправить на рассмотрение в ЦБ в течение 15 рабочих дней. После нужно ждать еще столько же времени для ответа", – отметил Кваша.

Он добавил, что полностью застраховать себя от блокировки счета не получится. Однако крайне важно минимизировать лишние переводы с карты на карту родственникам, друзьям или клиентам. Например, в зоне риска находятся все, кто работает на дому, те же мастера маникюра. Со временем банк попросит у них документально подтвержденные доказательства о всех транзакциях. Это поможет убедиться, что услуга была предоставлена, заключил Дмитрий Кваша.

При этом доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что заморозки счетов – не массовая тенденция.

"Единичные операции по счету никто не блокирует. Но если это произошло, клиенту нужно честно признаться во всех операциях, так как за редкие сборы денег в школе счета не замораживают", – отметил эксперт.





Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН Чтобы не блокировали счета, нужно помнить одну важную вещь: банковская карта и счет физического лица предусмотрен не для коммерческой деятельности. Как только люди начинают оплачивать покупки переводами, собирать платежи за услуги, осуществлять какие-то расчеты и так далее, банк в этом видит коммерческую деятельность и задает вопрос: "Клиент, чем ты занимаешься?".

Чтобы обезопасить себя от проблем, покупки нужно осуществлять с помощью терминалов и других официальных платежных систем, отметил эксперт.

"При этом банк не может заблокировать счет, если клиент перевел тысячу рублей маме или папе. Он пойдет в суд, и банк накажут", – объяснил специалист.

Бадалов добавил, что банк всегда видит всю "картину" переводов и покупок. В подозрительных случаях он запрашивает документы, чтобы клиент объяснил все совершенные операции. Также, чтобы обезопасить себя, в комментарии к переводу можно указать, на что он идет, заключил Бадалов.

