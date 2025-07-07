Юрист Кваша объяснил, нужно ли выплачивать взятый мошенниками кредит

В России вырос спрос на проверки кредитной истории, выяснили аналитики. В частности, это связано с опасениями стать жертвой мошенников, которые оформляют займы на своих жертв. Как аферисты могут это сделать и как действовать в такой ситуации, разбиралась Москва 24.

Быть в курсе махинаций

Россияне начали активнее запрашивать свою кредитную историю: если в первой половине 2024 года процедуру оформили 36,4% граждан, то за аналогичный период 2025-го показатель достиг 43,7%, сообщили РИА Новости со ссылкой на исследование одной из микрофинансовых организаций.

Наиболее популярной причиной обращений оказался страх мошенничества – ее указали 36,1% опрошенных. При этом в первой половине 2024-го таких было 26,6%. Также с 28,7 до 32,8% увеличилось число тех, кто изучал свои кредитные обязательства после отказа на ссуду от банка или МФО.

Напротив, уменьшилось количество тех, кто запрашивал историю по привычке или для работы. Если в 2025-м их было 12,2 и 8,3% соответственно, то в 2024-м таких респондентов насчитывалось 17,1 и 10,8%.

Ранее об актуальности проблемы хищения кредитных денег говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина. На форуме "Кибербезопасность в финансах" в феврале 2025 года она отметила, что масштаб подобных преступлений вырос.





Эльвира Набиуллина глава Банка России По нашим оценкам, кредитные деньги, которые выводятся мошенниками, составляют около 40% всех похищенных у граждан средств. В прошлом году это было около 25%.

О подобной статистике в интервью "Комсомольской правде" ранее говорил и зампред Банка России Герман Зубарев. По его мнению, противостоять явлению можно за счет ускорения обмена информацией между кредиторами и бюро кредитных историй (БКИ).

"Тогда мошенники не смогут взять кредит на одну и ту же жертву сразу в нескольких банках или микрофинансовых организациях", – добавил Зубарев.

Этот инструмент стал частью закона о мерах противодействия мошенникам, который Владимир Путин подписал 13 февраля 2025 года. Конкретно это положение документа вступит в силу с 31 декабря 2026 года, уточнялось на сайте Банка России.

Доказать невиновность

ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Мошенники оформляют кредиты на своих жертв благодаря социальной инженерии, пояснил в беседе с Москвой 24 юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша.

"Они втираются в доверие ничего не подозревающим людям, а затем добиваются, чтобы им надиктовали коды доступов или пароли в различные приложения", – пояснил эксперт.

Также мошенники проворачивают подобные преступления из-за утечек персональных данных, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева. При этом нередко граждане упрощают аферистам жизнь сами, переходя на фишинговые сайты.





Алла Георгиева юрист Если кредит был взят посторонними, нужно сразу сообщить об этом в банк или МФО. И, конечно, важно обязательно написать заявление о мошенничестве в правоохранительные органы. Только так получится добиться проведения всех следственно-оперативных мероприятий: вычислить, каким путем был оформлен кредит, установить, кто это сделал.

Однако пока разбирательства идут, кредитная организация будет требовать платежи от пострадавшего, пояснил Дмитрий Кваша. По его словам, факт, что займ оформил посторонний, не примут во внимание. Чтобы отменить обязательства, необходимо доказать свою невиновность.

"При успешном исходе кредит переводится на лицо, которое его взяло. Но если выплачивать всю сумму пришлось невиновному, в суде он вправе потребовать от злоумышленника компенсации понесенных убытков и подать гражданский иск", – пояснил эксперт.

Чтобы сразу быть в курсе возможного мошенничества, специалист порекомендовал подключить платную подписку на одно из бюро кредитных историй, отметил Кваша. Тогда при подаче заявки на ссуду пользователю сразу придет соответствующее уведомление.





Дмитрий Кваша юрист, управляющий партнер консалтингового бюро При этом россияне могут бесплатно воспользоваться сервисами БКИ два раза в год. Кроме того, выгрузить ее можно через "Госуслуги".

В свою очередь, Алла Георгиева рекомендовала защищаться от мошенников, оформив самозапрет на кредиты. Сделать это получится через специальный сервис на сайте "Госуслуг", пояснила она.