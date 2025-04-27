Верховный суд признал ничтожным кредит, оформленный мошенниками в приложении

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Верховный суд России постановил признать ничтожным кредитный договор, который был заключен мошенниками после того, как они взломали аккаунт клиента в мобильном приложении банка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обзор судебной практики.

Мошенники, переподключив телефонный номер потерпевшей на свой, позвонили на горячую линию одного из банков и от ее имени отключили функцию оповещения удаленного канала доступа. Затем аферисты с помощью электронной подписи оформили от имени жертвы кредит на 265,5 тысячи рублей, при этом все уведомления с паролями приходили уже на номер злоумышленников.

Правоохранители возбудили уголовное дело и в скором времени объявили в розыск подозреваемого из Новосибирска. Тем не менее суд первой инстанции отказался принимать во внимание этот факт, поскольку расследование еще не было завершено, а в действиях самого клиента усмотрели признаки неосмотрительного поведения в использовании электронной подписи и техсредств, при помощи которых мошенники оформили кредит.

С таким же выводом согласились суды апелляционной и кассационной инстанций. Однако Верховный суд установил, что при рассмотрении дела предыдущие инстанции допустили нарушения норм права, которые являются существенными и могут быть устранены только "посредством отмены вынесенных судебных постановлений".

Кроме того, ВС сослался на определение Конституционного суда РФ от 13 октября 2022 года об отказе в принятии жалобы по иску другой россиянки. Там указывалось, что к числу обстоятельств, при которых банк должен принимать повышенные меры предосторожности во время дистанционного оформления кредита, следует отнести факт подачи заявки на получение клиентом кредита и незамедлительной выдачи банку распоряжения о перечислении кредитных денежных средств в пользу третьего лица.

Ранее в МВД предупредили россиян о том, что телефонные мошенники стали использовать новый сценарий, при котором на определенном этапе они признаются жертве в обмане.

В Госдуме призвали вырабатывать специальные решения в сфере противодействия мошенникам в отношении мессенджеров WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Telegram. По словам депутатов, указанные мессенджеры в России пока находятся вне технического или правового регулирования.