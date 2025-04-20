МВД предупредило о схеме мошенничества с признанием в обмане

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Телефонные мошенники стали использовать новый сценарий. На определенном этапе они признаются жертве в обмане, передает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Согласно новой схеме, неизвестный от имени сотрудника мобильного оператора сообщает потенциальной жертве о том, что заканчивается срок действия договора на оказание услуг связи. При этом, чтобы его якобы продлить, нужно назвать СМС-код. Получив код, мошенник признается в обмане.

"На такие уловки злоумышленники идут, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих", – пояснили в управлении.

После этого с жертвой связываются уже якобы сотрудники правоохранительных органов, Росфинмониторинга и портала "Госуслуги". Они инструктируют человека, как перевести деньги на якобы безопасный счет и поймать мошенников.

Ранее МВД также предупредило россиян о мошеннических сообщениях о попытках входа в "Госуслуги". Аферисты заявляют о попытках входа в аккаунт с других устройств с целью получить доступ к личному кабинету пользователей. По словам правоохранителей, мошенники рассчитывают на неосведомленность граждан.

Кроме того, злоумышленники также предлагают гражданам вложиться в цифровой рубль под видом "инвестиционной программы". Они создают фальшивые сайты, стилизованные под официальные ресурсы Банка России.