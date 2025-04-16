"Известия": мошенники активно используют схемы обмана с судебными исками

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Мошенники в интернете активно используют схему обмана россиян через фейковые судебные иски. Об этом сообщает газета "Известия".

Аферисты рассылают своим жертвам СМС или письма на электронную почту с текстом о якобы имеющихся юридических проблемах у человека или его родственников. После чего используют замешательство для получения личных данных и денежных средств.

В основном злоумышленники используют поддельные официальные документы и сайты ведомств, а также применяют дипфейки для имитации представителей власти или юристов. Они получают данные о человеке из утечек или его социальных сетей, чтобы сделать письма для жертвы более убедительными.

Эксперты предупреждают, что мошеннические схемы через судебные иски нацелены на широкий круг граждан вне зависимости от их возраста, социального статуса или уровня технической грамотности.

Рекомендуется не переходить по ссылкам в сомнительных СМС и электронных письмах, а также не передавать личные данные по телефону, если есть сомнения в подлинности запроса. Затем сразу напрямую связаться с организацией, используя официальные контактные данные, указанные на сайте.

Ранее в Москве курьер телефонных мошенников получил 4 года колонии за обман народной артистки России Раисы Рязановой. Мужчина стал соучастником мошеннической схемы на 4 миллиона рублей.