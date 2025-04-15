МВД предупредило о мошеннической схеме с записью на прием в ФНС

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) и требовать паспортные данные или ИНН для записи на прием. Они уверяют в необходимости подачи сведений о доходах за прошлый год в форме 3-НДФЛ, сообщается в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В связи с такими случаями ведомство призвало не сообщать свои сведения во время телефонного разговора. МВД уточнило, что записаться на прием в ФНС можно при помощи сервиса "Онлайн-запись на прием в инспекцию".

Ранее жителям России на электронную почту начали приходить фейковые письма якобы от "Госуслуг" о том, что в их аккаунт пытаются войти с других устройств. В письме мошенники просят срочно связаться якобы со службой поддержки, чей поддельный номер телефона указан в сообщении.

В МВД предупреждали, что мошенники могут под различными предлогами уговаривать свою жертву установить приложения, которые затем распространяют вредоносное ПО на устройстве и похищают персональные данные.

