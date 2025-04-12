МВД предупредило о мошеннических приложениях, которые похищают данные

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Мошенники могут под различными предлогами уговаривать свою жертву установить приложения, которые затем распространяют вредоносное ПО на устройстве и похищают персональные данные. Об этом пишет ТАСС со сссылкой на УБК МВД России.

Злоумышленники могут предложить скачать мошенническое приложение под предлогом того, что потом будут вознаграждать за выполнение простых задач, например, за оставление лайков в соцсетях. Еще одним способом обмана является заполнение личных данных в мошеннических приложениях, якобы помогающих следить за здоровьем и физической активностью.

В российском ведомстве посоветовали скачивать любые приложения только из проверенных источников.

Ранее в МВД напомнили о мошеннической схеме с предложением ускорить интернет. В ведомстве отметили, что данная схема остается актуальной с лета прошлого года. Таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к личным данным граждан.

Кроме того, мошенники начали создавать в Telegram фальшивые магазины с дешевыми брендовыми вещами с Poizon. Аферисты предлагают несовершеннолетним якобы выгодные покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса.