Депутат Немкин предупредил об опасности мошенничества с "заменой кода домофона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Телефонные мошенники начали представляться сотрудниками управляющей компании и под предлогом замены кода домофона отправлять гражданам на телефон некий пароль. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По мнению чиновника, использование бытовых тем, например замена кода домофона, снижает уровень бдительности у граждан, особенно у пожилых людей.

"Преступники манипулируют доверием и бытовыми привычками, создавая иллюзию правдоподобной ситуации. Передача кода становится не просто технической деталью, а первым звеном в цепочке социальной инженерии", – пояснил Немкин в беседе с RT.

Он напомнил, что получить информацию о запланированной замене кода домофона можно только от официальных представителей управляющей компании или ТСЖ. Причем подобные изменения обычно обсуждаются с жильцами заранее и доводятся до их сведения с помощью объявлений на подъездах, официальных сайтов управляющих компаний, личных кабинетов на порталах ЖКХ или при личном визите сотрудников с удостоверениями.

Немкин акцентировал внимание, что такие сообщения никогда не отправляются посредством случайных телефонных звонков без предварительного уведомления.

"Все ключевые действия, связанные с доступом к подъезду, обычно производятся централизованно, без необходимости участия каждого жильца", – добавил он, призвав насторожиться, если информация о замене кода домофона поступила неожиданно.

Среди маркеров, указывающих на мошенничество, депутат выделил срочность, давление и странные просьбы, например назвать пароль, установить приложение или подключить карту к телефону. Кроме того, мошенник может представить себя сотрудником официальных структур, но при этом не дать возможности проверить эту информацию.

"Настоящие сотрудники всегда готовы подтвердить свою личность, предоставить контактные данные организации и предложить удобный способ обратной связи. Если звонящий торопит, избегает прямых ответов или требует конфиденциальной информации – это явные признаки попытки обмана", – заключил Немкин.

Еще мошенники стали использовать новые преступные схемы с QR-кодами для массового обмана россиян. Один из жителей столичного района Сокольники заметил у лифта дома объявление, в котором говорилось, что нужно вступить в чат по QR-коду и проголосовать за установку или демонтаж шлагбаума у дома, а также перевести деньги. На самом деле средства пересылались преступникам.