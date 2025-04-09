Депутат Чаплин предупредил о фейковых квитанциях с долгами за ЖКХ на дачных участках

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Мошенники придумали новую схему обмана граждан, согласно которой они рассылают жертвам поддельные квитанции, имитирующие долги за ЖКХ на дачных участках. Об этом предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По словам чиновника, эта проблема особенно актуальна, поскольку многие садоводы не всегда тщательно проверяют подобные документы, полагаясь на привычный вид квитанции.

В связи с этим Чаплин призвал не только всех дачников, но и других россиян сохранять бдительность и не доверять злоумышленникам.

"Не доверяйте слепо квитанциям, пришедшим в ваш почтовый ящик. В первую очередь сверяйте информацию с данными в личном кабинете на портале "Госуслуги" или уточняйте сумму задолженности напрямую у председателя вашего СНТ", – посоветовал он в беседе с RT.

Депутат подчеркнул, что оплачивать счета за коммунальные услуги необходимо только через надежные источники, например, на "Госуслугах" или через председателя СНТ, который выдает официальные платежные документы. Также он рекомендовал не сканировать QR-коды с сомнительных квитанций и переходить по неизвестным ссылкам.

"Помните, что ваша бдительность – это лучшая защита от мошенников", – заключил Чаплин.

Более того, с помощью фейковых квитанций за ЖКХ, предлагающих оплату по QR-кодам, злоумышленники могут похитить деньги или получить доступ к персональным данным гражданина, предупредили ранее в МВД.

После поступления средств деньги пойдут на неизвестный счет, уточнили в ведомстве. Также код может вести на фишинговую ссылку. В МВД рекомендуют проверять квитанции и обращаться в управляющую компанию для подтверждения информации.