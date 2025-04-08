Депутат Немкин: мошенники начали маскироваться под ИИ-помощников

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В России мошенники начали создавать сайты и приложения, маскируясь под популярные ИИ сервисы, в число которых входят чат-боты, голосовые помощники, переводчики и юридические консультанты. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина.

"Пользователь заходит на фейковый сайт, думая, что общается с реальным помощником, и начинает задавать вопросы. Бот в ответ может запрашивать паспортные данные, СНИЛС, номер карты, CVV. Все это якобы нужно для проверки личности или оказания услуги", – пояснил он.

Как отметил парламентарий, такие схемы обмана опасны, поскольку люди уверены, что ИИ-интерфейсы технологичны и безвредны. По словам депутата, пользователи теряют бдительность, думая, что общаются с официальным сервисом.

Фейковые сайты способны продвигаться через рекламу в мессенджерах, соцсетях и поисковиках, уточнил Немкин. В связи с этим он призвал пользоваться только официальными приложениями и проверенными сайтами, а также не передавать боту персональные данные.

Результаты одного из недавних опросов показали, что 60% жителей столичного региона пользуются нейросетями для решения личных задач. С итогами исследования ознакомилась "Газета.ру".

Также выяснилось, что 36% опрошенных пишут тексты при помощи ИИ, 27% участников исследования генерируют идеи, а каждый десятый респондент обращается к нейросетям для "бесплатной психологии" (11%).

При этом в топ среди нейросетей у жителей столичного региона попали Алиса (55%), YandexGPT (42%) и ChatGPT (41%). Подавляющее большинство опрошенных (92%) назвали ИИ полезным.

Ранее стало известно, что телефонные и интернет-мошенники каждый день похищают у россиян около миллиарда рублей. Это сотни миллиардов рублей в год. При этом ежегодно показатель растет на 20–30%, уверены эксперты.