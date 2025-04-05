В МВД предупредили о мошенниках, предлагающих горящие туристические путевки

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила распространении нового вида мошенничества с использованием фишинговых сайтов, предлагающих "горящие" туристические путевки. Об этом сообщает ТАСС.

"В настоящее время основная схема мошенничества, которую используют злоумышленники по вопросу отдыха и путешествий, является размещение на различных интернет-ресурсах с использованием поддельных фишинговых сайтов предложений о продаже горящих туристических путевок", – сказала Волк.

Представитель МВД рекомендовала гражданам приобретать билеты только у официальных перевозчиков, в том числе через их приложения, а также бронировать жилье исключительно на проверенных платформах или сайтах юридических лиц.

Ранее в рамках борьбы с мошенничеством на "Госуслугах" заработал сервис "Сим-карты", при помощи которого пользователи могут увидеть, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на одного человека. Благодаря ему россияне могут проверить свои договоры с операторами связи и убедиться, что на их имя не зарегистрированы "серые" сим-карты.

Кроме того в МВД предупреждали, что мошенники начали создавать точные копии сайтов детских домов, приютов и хосписов для похищения у граждан денег. Жертва думает, что деньги перечисляются нуждающимся, однако они поступают на счета мошенников.

