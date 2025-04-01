МВД предупредило о мошеннической схеме с фейковыми сайтами детдомов

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Мошенники начали создавать точные копии сайтов детских домов, приютов и хосписов для похищения у граждан денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

В документах говорится, что аферисты копируют официальные страницы благотворительных организаций, чтобы похитить средства россиян через фейковые реквизиты для перевода. Жертва думает, что деньги перечисляются нуждающимся, однако они поступают на счета мошенников.

Правоохранители рекомендовали проверять достоверность данных перед выполнением перевода на сторонних ресурсах, а также связываться с руководством организации.

Ранее мошенники стали представляться сотрудниками "жилищной инспекции" и вымогать у людей деньги, угрожая изъятием питомцев из-за якобы превышения лимита.

Злоумышленники звонят владельцам квартир и во время разговора спрашивают, сколько домашних животных проживает. Если их количество превышает "новую норму", то начинаются угрозы, предупредили в Роскачестве.