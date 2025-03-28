МВД: аферисты сообщают в Telegram о выплатах ради рекламы мошеннических проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В мессенджере Telegram наблюдается новый виток рассылки фишинговых ссылок на фейковые социальные выплаты, с помощью которых аферисты рекламируют мошеннические инвестиционные проекты и нелегальные казино. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

В ведомстве рекомендовали объяснить родственникам старшего поколения опасность подобных сообщений. За информацией о соцвыплатах лучше следить на официальных ресурсах органов власти, обратили внимание в МВД и добавили, что иные источники могут содержать неправильную и полностью ложную информацию.

Представитель МВД Ирина Волк ранее назвала порядок действий при взломе аккаунта в Telegram. Она обратила внимание, что при такой ситуации первым делом нужно завершить все активные сеансы и попробовать восстановить доступ через СМС.

Кроме того, Волк посоветовала для защиты аккаунта использовать двухфакторную идентификацию и код-пароль для входа. Она отметила, что для достижения целей мошенники используют фишинговые сообщения и отправляют вредоносные файлы под видом фотографий или видеозаписей. Как правило, такие файлы имеют расширение apk.

Кроме того, телефонные мошенники начали похищать деньги пожилых людей под видом работников Пенсионного фонда, которые сообщают о якобы взломе аккаунта на портале "Госуслуги". После этого неизвестные звонят жертве от имени техподдержки портала и правоохранителей. В результате пенсионера призывают перевести средства на "безопасный" счет.