26 марта, 15:09Безопасность
В МВД назвали порядок действий при взломе аккаунта в Telegram
Фото: depositphotos/prykhodov
При взломе аккаунта в мессенджере Telegram первым делом нужно завершить все активные сеансы и попробовать восстановить доступ через СМС. При невозможности восстановления следует создать новый аккаунт, написала представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.
Она отметила, что для достижения целей мошенники используют фишинговые сообщения и отправляют вредоносные файлы под видом фотографий или видеозаписей. Как правило, такие файлы имеют расширение apk.
Волк посоветовала для защиты аккаунта использовать двухфакторную идентификацию и код-пароль для входа. Кроме того, она призвала не передавать коды для входа в учетную запись из СМС третьим лицам.
Российские пользователи Android столкнулись с новым вредоносным ПО Fire Scam, которое крадет информацию и отслеживает активность на устройстве, рассказал эксперт Василий Шутов. С его слов, оно распространяется через поддельные версии Telegram.
Специалист посоветовал избегать ненадежных источников при скачивании файлов и не переходить по подозрительным ссылкам.
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