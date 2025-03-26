В МВД назвали порядок действий при взломе аккаунта в Telegram

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При взломе аккаунта в мессенджере Telegram первым делом нужно завершить все активные сеансы и попробовать восстановить доступ через СМС. При невозможности восстановления следует создать новый аккаунт, написала представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Она отметила, что для достижения целей мошенники используют фишинговые сообщения и отправляют вредоносные файлы под видом фотографий или видеозаписей. Как правило, такие файлы имеют расширение apk.

Волк посоветовала для защиты аккаунта использовать двухфакторную идентификацию и код-пароль для входа. Кроме того, она призвала не передавать коды для входа в учетную запись из СМС третьим лицам.

Российские пользователи Android столкнулись с новым вредоносным ПО Fire Scam, которое крадет информацию и отслеживает активность на устройстве, рассказал эксперт Василий Шутов. С его слов, оно распространяется через поддельные версии Telegram.

Специалист посоветовал избегать ненадежных источников при скачивании файлов и не переходить по подозрительным ссылкам.