Российских пользователей Android предупредили об угрозе нового вредоносного ПО

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Российские пользователи Android столкнулись с новым вредоносным ПО Fire Scam, которое крадет информацию и отслеживает активность на устройстве, рассказал преподаватель кафедры КБ-1 защиты информации РТУ МИРЭА Василий Шутов.

По словам эксперта, оно распространяется через поддельные версии мессенджера Telegram. Когда пользователь вводит свои учетные данные на фейковой странице, они сразу передаются злоумышленникам, уточнил специалист.

"Программа также отслеживает активные приложения и действия пользователя, перехватывая конфиденциальную информацию, такую как данные о транзакциях и паролях", – рассказал Шутов в беседе с "Газетой.ру".

Он уточнил, что мошенники оперативно получают доступ к финансовой и другой критически важной информации из-за того, что все украденные данные загружаются в базу данных в режиме реального времени.

Чтобы защититься от угрозы, преподаватель рекомендует избегать ненадежных источников при скачивании файлов и не переходить по подозрительным ссылкам.

"Важно тщательно проверять запрашиваемые разрешения при установке новых приложений и установить надежное антивирусное программное обеспечение, которое сможет обнаружить и удалить вредоносные программы", – пояснил он.

В качестве еще одной меры Шутов посоветовал регулярно обновлять операционную систему и приложения.

Ранее россиянам рассказали, как избежать взлома аккаунта в мессенджере Telegram. Для этого необходимо сразу блокировать отправителя картинки или подозрительной ссылки, не открывая сообщение, поделился руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

По словам эксперта, красивая картинка в сообщении обычно содержит в себе или вредоносный файл, или ссылку на его скачивание, которое происходит незаметно для пользователя. Помимо этого, напомнил юрист, можно посмотреть свойства картинки.