Юрист Хаминский: избежать взлома Telegram поможет блокировка и удаление чата

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Избежать взлома аккаунта в мессенджере Telegram можно, если сразу заблокировать отправителя картинки или подозрительной ссылки, не открывая сообщение. Об этом News.ru заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

По словам эксперта, красивая картинка в сообщении обычно содержит в себе или вредоносный файл, или ссылку на его скачивание, которое происходит незаметно для пользователя. Если человек сомневается, что сообщение действительно отправил знакомый, то нужно до открытия чата созвониться с ним и убедиться в реальности отправителя, рассказал Хаминский.

Помимо этого, напомнил юрист, можно посмотреть свойства картинки. Если выяснится, что там есть ссылка на посторонний ресурс, то нужно немедленно ее удалить.

Ранее мошенники начали пользоваться розыгрышами призов, которые устраивают крупные компании для клиентов, в том числе и к новогодним праздникам. Как отметила маркетолог Анастасия Бастрыкина, злоумышленники создают в Telegram фейковые аккаунты в стиле известных брендов и от их имени предлагают людям поучаствовать в розыгрыше. Затем якобы для получения приза они пытаются получить от человека доступы к личному кабинету и данные банковских карт.