04 декабря, 15:41Безопасность
МВД заявило о новой схеме мошенников "спуфинг"
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Мошенники стали использовать новую схему "спуфинг", создавая поддельные сайты, рассылки и номера, маскируясь под известные источники. Об этом пишет пресс-служба МВД РФ.
"Используется ложная информация о входящем вызове на вашем смартфоне. Например, звонят якобы с номера 900 или от имени вашего друга", – объяснили в ведомстве.
Также злоумышленники могут подделать оформление и адрес сайта, чтобы тем или иным образом заманить туда жертву. Кроме того, под видом рабочего документа они могут рассылать файл с вирусами.
Ранее депутаты ГД предложили министерству цифрового развития РФ использовать портал "Госуслуги" для предупреждения россиян о новых схемах мошенничества. Сейчас число верифицированных пользователей на портале достигает 110 миллиона человек – это более 70% россиян. Такой охват позволит предотвратить хищения средств у граждан, уверены парламентарии.
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