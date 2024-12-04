МВД заявило о новой схеме мошенников "спуфинг"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мошенники стали использовать новую схему "спуфинг", создавая поддельные сайты, рассылки и номера, маскируясь под известные источники. Об этом пишет пресс-служба МВД РФ.

"Используется ложная информация о входящем вызове на вашем смартфоне. Например, звонят якобы с номера 900 или от имени вашего друга", – объяснили в ведомстве.

Также злоумышленники могут подделать оформление и адрес сайта, чтобы тем или иным образом заманить туда жертву. Кроме того, под видом рабочего документа они могут рассылать файл с вирусами.

Ранее депутаты ГД предложили министерству цифрового развития РФ использовать портал "Госуслуги" для предупреждения россиян о новых схемах мошенничества. Сейчас число верифицированных пользователей на портале достигает 110 миллиона человек – это более 70% россиян. Такой охват позволит предотвратить хищения средств у граждан, уверены парламентарии.

