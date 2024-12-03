В Москве задержан подозреваемый в обмане мужчины на 8 млн рублей

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Столичные полицейские задержали 35-летнего жителя Читы, подозреваемого в хищении более восьми миллионов рублей под предлогом продажи золота. Об этом пресс-служба главка МВД России по Москве сообщила на сайте.

Предварительно установлено, что 38-летний москвич со своим знакомым приехал в банк на улице Дубининской для покупки золота. Владелец крупной суммы отдал сумку с наличными товарищу и ненадолго отлучился на улицу. В это время к его знакомому подошел неизвестный и мошенническим путем под предлогом продажи золота забрал сумку с деньгами, попросив ждать завершения сделки в помещении банка. Затем злоумышленник скрылся, рассказали в ведомстве.

Правоохранители задержали подозреваемого в столице, когда тот возвращался с похищенным к себе домой. Во время личного досмотра полицейские нашли и изъяли сумку с деньгами, которую в ближайшее время вернут потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в подмосковном Королеве задержали 20-летнего уроженца Забайкальского края, который в качестве курьера участвовал в серии мошенничеств. По данным регионального главка МВД, неизвестные позвонили 78-летней женщине, представились правоохранителями и сотрудниками комитета банковского надзора, а затем убедили пенсионерку обналичить сбережения и передать их курьеру. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.