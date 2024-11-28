Дизайнер Артемий Лебедев принял правоохранителей за мошенников

Фото: телеграм-канал "Артемий Лебедев"

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев принял полицейского, который ему звонил несколько раз, за телефонных мошенников.

Лебедев рассказал в своем выпуске новостей, что в один день ему позвонили с неизвестного номера и представились сотрудником полиции, после чего он сбросил звонок. Но история повторилась с использованием другого номера. Тогда дизайнер занес оба номера в черный список.

"Потому что государственные всякие люди не звонят по телефону", – аргументировал блогер.

Спустя время неизвестный контакт написал ему в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) и попросил выйти на связь, но Лебедев вновь заблокировал номер, не поверив, что ему пишет представитель правоохранительных органов.

"Через пару дней меня в городе находит уважаемый человек, подходит, показывает мне удостоверение серьезное и говорит: "Что же вы от нас убегаете и не хотите с нами разговаривать?" – рассказал дизайнер.

По его словам, звонки от мошенников и от реальных полицейских или других ведомств отличить сложно. Он предложил МВД сообщать о желании связаться с гражданином через портал "Госуслуги".

Ранее 65-летний житель Королева получил звонок от мошенника, который, представившись ведомственным лицом, сообщил ему якобы о взломе учетной записи на портале "Госуслуги" и блокировке банковских счетов.

Чтобы содействовать расследованию и уберечь свои накопления, от пенсионера потребовали следовать указаниям и не разглашать информацию об этом. Кроме того, мошенники представлялись и другими ведомствами, в результате чего пострадавший перевел им более 15 миллионов рублей.