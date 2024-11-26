В России разработали ряд мер для защиты граждан от мошенничества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с правоохранительными органами и Центральным банком разработало комплекс законопроектов, цель которых – обеспечить защиту граждан от действий мошенников, использующих IT-технологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

По его словам, были рассмотрены наиболее часто встречающиеся виды мошенничества, такие как звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта.

В пакет законопроектов входят около 30 инициатив. В частности, граждане смогут дистанционно запретить оформление кредитов и займов через портал "Госуслуги" или банковские приложения. Чтобы снять ограничение, необходимо будет лично посетить МФЦ или отделение банка.

Также кредитные организации будут обязаны более внимательно проверять клиентов, в том числе анализировать их кредитную историю, а также проверять банковский счет, на который планируется перевести деньги. Кроме того, будет введен запрет на перевод микрозаймов на счета третьих лиц.

В случае изменения учетных данных или утечки личной информации клиента временно заблокируется возможность получения кредитов онлайн.

Кроме того, будет введена система, которая позволит госорганам, банкам и цифровым платформам обмениваться информацией. Благодаря автоматическому мониторингу подозрительные действия будут выявляться практически мгновенно. Система будет блокировать такие действия и сообщать о них в правоохранительные органы. Это поможет предотвратить потенциальные преступления.

Также появятся новые требования к проверке личности пользователей и их идентификации и обязательная маркировка звонков. На экране телефона будет отображаться информация о звонящем – название организации и имя человека. Это поможет отличить звонки от настоящих сотрудников банка от звонков мошенников.

Помимо этого, в планах запретить госорганам, банкам и операторам связи использовать мессенджеры для общения с клиентами. Это поможет людям сразу определять, являются ли сообщения мошенническими.

Между тем в России могут создать базу для биометрических образцов мошенников. Речь идет о голосах аферистов.

Планируется и ряд других мер против мошенников, в их числе – законодательное уточнение о внедрении ИИ для борьбы с аферистами. Это позволит операторам связи использовать искусственный интеллект для выявления воздействия на абонентов.

