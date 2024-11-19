Шадаев: Минцифры хочет создать базу биометрии телефонных мошенников

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В РФ могут создать базу для биометрических образцов мошенников. Речь идет о голосах аферистов, уточнил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Это такая достаточно серьезная мера", – цитирует его "Интерфакс".

Планируется и ряд других мер против мошенников, в их числе – законодательное уточнение о внедрении ИИ для борьбы с аферистами. Это позволит операторам связи использовать искусственный интеллект для выявления воздействия на абонентов.

Все эти меры предлагается включить в новый большой закон, посвященный кибербезопасности. Он напомнил, что некоторые операторы уже пробуют внедрять ИИ для защиты своих клиентов. Но, по словам Шадаева, это нужно сделать обязательным для всех. В таких случаях соединение с мошенником будет прерываться автоматически, если его голос внесен в базу данных аферистов.

Ранее сенатор Артем Шейкин предложил обязать мессенджеры автоматически оповещать о новых способах мошенничества. В таком случае раз в месяц пользователь бы обязательно получал информацию о схемах преступников, чтобы освежить свои знания и быть бдительным.

