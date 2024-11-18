Россиян предупредили о мошеннической схеме с установкой приложений

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Подмосковная прокуратура предупредила россиян о новой мошеннической схеме, согласно которой злоумышленники предлагают людям установить на телефон приложение, те в результате лишаются своих сбережений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщила прокуратура, на эту схему попалась 73-летняя жительница Балашихи в конце сентября, когда приняла видеозвонок от мошенника, который представился сотрудником Мосэнергосбыта. Злоумышленник убедил женщину, что на даче ей якобы установят счетчик нового типа с автоматической передачей показаний. Для этого он предложил ей скачать приложение на телефон.

Пенсионерка получила ссылку для установки приложения и нажала на нее. В результате на телефоне появилась надпись "тест-работа", после чего женщине стали поступать сообщения о списании средств со счетов. Из-за этого жительница Балашихи потеряла свыше 1 миллиона рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В ведомстве попросили россиян не скачивать программы с неизвестных сайтов и неофициальных магазинов приложений, а также не переходить по ссылкам с незнакомых аккаунтов.

"Помните, что, переходя по неизвестным ссылкам, вы предоставляете возможность для удаленного доступа к вашему телефону и всей имеющейся информации", – предупредили в подмосковной прокуратуре.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве при получении посылок. Злоумышленники, представляясь работниками почты, предлагают установить приложение, которое позволяет им получить доступ к телефону и украсть деньги.

Столичная прокуратура посоветовала не выполнять телефонные указания от неизвестных контактов, не устанавливать незнакомые приложения на телефон и не переходить по сомнительным ссылкам.

