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12 ноября, 16:35

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Эксперт Ульянов дал советы, как не стать жертвой мошенников в домовом чате

Эксперт объяснил, как не стать жертвой мошенников в домовом чате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Игнорирование любых ссылок, даже если их отправили соседи или друзья, поможет максимально обезопасить себя от мошенников в интернете. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ранее в Сети появилась информация о новом виде мошенничества. Аферисты пишут в домовых чатах под видом соседей и предлагают участникам бесплатно получить бытовую технику, оплатив лишь доставку курьером. Тем, кто соглашается, отправляют ссылку на скачивание расширения для смартфона, позволяющего украсть персональные данные.

По словам эксперта, в целом такие чаты идеально подходят для выполнения одного из главных этапов любой мошеннической схемы – втереться в доверие.

Общедомовые чаты нередко открыты, и любой может заходить туда, подключаться к общению, при этом уровень доверия среди участников там относительно высок. Ведь почему бы и не доверять соседу, которого человек видит практически каждый день. И мошенники этим пользуются.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion

"Другая важная задача аферистов – чем-то заинтересовать жертву. И лучше всего тут работают предложения сэкономить или получить что-либо на халяву. В данном случае наживкой выступает бесплатная техника", – отметил эксперт.

Часто заманчивые предложения готовят под повестку дня. Скажем, предлагают скидки, какую-то социальную поддержку в период оплаты счетов ЖКХ. Или акции во время "черной пятницы", киберпонедельника или в преддверии новогодних праздников, пояснил Ульянов.

При этом мошенники хорошо знают человеческую психику и часто применяют технику ограничения по времени.

"Например, сообщают, что акция действует только сегодня и завтра уже будет поздно. Или сопровождают рекламное сообщение таймером, отсчитывающим время, за которое надо успеть сделать определенное действие, чтобы получить выгоду", – предупредил эксперт.

Важно помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А еще о том, что нельзя доверять сообщениям от незнакомых людей и переходить по отправленным ими ссылкам.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion

Сомнения должны вызывать и подобные письма от соседей и друзей, считает эксперт.

"Даже если мы каждое утро здороваемся с соседом на лестничной клетке, это не гарантия того, что он не аферист и не съедет завтра из квартиры. К тому же сейчас мошенники достаточно часто взламывают аккаунты и делают рассылки от лица человека его друзьям", – отметил Ульянов.

Поэтому необходимо игнорировать сообщения с просьбой пройти по ссылке и проголосовать за кого-то из родственников даже от друга. Сначала нужно позвонить человеку или встретиться с ним лично и узнать, действительно ли это его просьба, заключил Ульянов.

Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев посоветовал активировать запрет на звонки с неизвестных номеров в онлайн-мессенджерах. Кроме того, он рекомендовал никогда не делиться своими личными данными по телефону или через зарубежную электронную почту.

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Трошина Любовь

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