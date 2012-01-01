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24 октября, 15:51

Безопасность
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"Московская электронная школа" не подвергалась хакерскому взлому

"Не Дядя Захар, а Дядя Мыкола": как защитить школьников от хакерских угроз

Российские школьники начали получать письма с угрозами в электронных журналах от некоего хакера "Дяди Захара". Москва 24 вместе экспертами разобралась, как реагировать на подобные сообщения и куда обращаться за помощью.

"Опять Украина"?

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Электронные журналы российских школьников подверглись массовой хакерской атаке. В разных регионах ученикам начали рассылать сообщения с угрозами вооруженного нападения на школы. Также злоумышленники, которые подписываются как "Дядя Захар" и его "подельники", меняют оценки детей на пятерки.

На ситуацию в своем телеграм-канале обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее информации, сообщения с угрозами уже получили школьники из Тобольска, Улан-Удэ, Йошкар-Олы, Калининграда, Ростова-на-Дону и других городов.

Вероятные причины две. Либо получили доступ к большому числу учетных записей учителей, пользуясь их невнимательностью. Либо нужно искать баг в сервисах электронных журналов. Платформы разные, но между ними может быть связка.
Екатерина Мизулина
глава Лиги безопасного интернета

Изначально Мизулина предположила, что это могут быть "мамкины хакеры", однако позднее общественница намекнула на причастность Киева к этой истории.

"Не Дядя Захар, а Дядя Мыкола. <...> Опять Украина", – написала она.

Мизулина призвала не паниковать и сразу обращаться в полицию, к директору или классному руководителю.

В свою очередь, в пресс-службе столичного департамента образования и науки заявили, что сообщения о действиях хакеров касаются отдельных региональных систем и не относятся к сервисам "Московской электронной школы" (МЭШ).

"Все сервисы МЭШ, включая электронный журнал и электронный дневник, работают штатно и надежно защищены, сбоев в работе системы и фактов неправомерного доступа к ней не зафиксировано", – отметили в ведомстве.

Удар по детям

Фото: 123RF/stockbroker

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Москвой 24 призвал трезво оценивать происходящее и не доверять враждебным письмам.

Важно базовое понимание, что любая информационная система, какой бы хорошей и надежной она не была, так или иначе может отказать. Вероятен технический сбой, атака и взлом. Такие факторы существуют всегда.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion

В этой ситуации эксперт посоветовал сделать скриншоты своего дневника и в случае взлома предоставить их школе. Учебные заведения с их помощью смогут восстановить утерянные достоверные данные по успеваемости.

"Я полагаю, есть какие-то журналы, которые фиксируют события в компьютерных системах, так называемые логи. По ним удастся посмотреть, какие данные были исправлены, когда и кем. И изменения можно будет откатить, исправить на реальные оценки детей. Кроме того, я уверен, что резервные копии тоже имеются", – заметил Ульянов.

Куда сложнее защитить от подобных атак психику ребенка, подчеркнула в беседе с Москвой 24 директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

На первом этапе дети испытывают шоковый страх от угрозы потери безопасности. Потом, к сожалению, ребенок привыкает. Детская психика не может жить в постоянной мобилизации – в этом случае снижается бдительность и оперативное реагирование.
Ирина Смолярчук
директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик

По мнению специалиста, каждый родитель и педагог обязан провести работу с детьми о вероятности угроз и проинструктировать, дать пошаговый алгоритм адекватного реагирования.

"Первое – сообщить в правоохранительные органы всю информацию. Второе – уметь быстро реагировать, но при этом сохранять хладнокровие. Научиться не принимать такие сообщения, такие угрозы близко к сердцу", – объяснила Смолярчук.

Психоаналитик допустила, что в ближайшие годы подобных сообщений от людей с психическими расстройствами или террористических и прочих деструктивных организаций станет больше. Основная цель таких злоумышленников – дестабилизировать настроение в обществе, поэтому они пытаются задеть самые незащищенные слои населения, предупредила она.

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