"Московская электронная школа" не подвергалась хакерскому взлому

Российские школьники начали получать письма с угрозами в электронных журналах от некоего хакера "Дяди Захара". Москва 24 вместе экспертами разобралась, как реагировать на подобные сообщения и куда обращаться за помощью.

"Опять Украина"?

Электронные журналы российских школьников подверглись массовой хакерской атаке. В разных регионах ученикам начали рассылать сообщения с угрозами вооруженного нападения на школы. Также злоумышленники, которые подписываются как "Дядя Захар" и его "подельники", меняют оценки детей на пятерки.

На ситуацию в своем телеграм-канале обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее информации, сообщения с угрозами уже получили школьники из Тобольска, Улан-Удэ, Йошкар-Олы, Калининграда, Ростова-на-Дону и других городов.



Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Вероятные причины две. Либо получили доступ к большому числу учетных записей учителей, пользуясь их невнимательностью. Либо нужно искать баг в сервисах электронных журналов. Платформы разные, но между ними может быть связка.

Изначально Мизулина предположила, что это могут быть "мамкины хакеры", однако позднее общественница намекнула на причастность Киева к этой истории.

"Не Дядя Захар, а Дядя Мыкола. <...> Опять Украина", – написала она.

Мизулина призвала не паниковать и сразу обращаться в полицию, к директору или классному руководителю.

В свою очередь, в пресс-службе столичного департамента образования и науки заявили, что сообщения о действиях хакеров касаются отдельных региональных систем и не относятся к сервисам "Московской электронной школы" (МЭШ).

"Все сервисы МЭШ, включая электронный журнал и электронный дневник, работают штатно и надежно защищены, сбоев в работе системы и фактов неправомерного доступа к ней не зафиксировано", – отметили в ведомстве.

Удар по детям

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Москвой 24 призвал трезво оценивать происходящее и не доверять враждебным письмам.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Важно базовое понимание, что любая информационная система, какой бы хорошей и надежной она не была, так или иначе может отказать. Вероятен технический сбой, атака и взлом. Такие факторы существуют всегда.

В этой ситуации эксперт посоветовал сделать скриншоты своего дневника и в случае взлома предоставить их школе. Учебные заведения с их помощью смогут восстановить утерянные достоверные данные по успеваемости.

"Я полагаю, есть какие-то журналы, которые фиксируют события в компьютерных системах, так называемые логи. По ним удастся посмотреть, какие данные были исправлены, когда и кем. И изменения можно будет откатить, исправить на реальные оценки детей. Кроме того, я уверен, что резервные копии тоже имеются", – заметил Ульянов.

Куда сложнее защитить от подобных атак психику ребенка, подчеркнула в беседе с Москвой 24 директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.





Ирина Смолярчук директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик На первом этапе дети испытывают шоковый страх от угрозы потери безопасности. Потом, к сожалению, ребенок привыкает. Детская психика не может жить в постоянной мобилизации – в этом случае снижается бдительность и оперативное реагирование.

По мнению специалиста, каждый родитель и педагог обязан провести работу с детьми о вероятности угроз и проинструктировать, дать пошаговый алгоритм адекватного реагирования.

"Первое – сообщить в правоохранительные органы всю информацию. Второе – уметь быстро реагировать, но при этом сохранять хладнокровие. Научиться не принимать такие сообщения, такие угрозы близко к сердцу", – объяснила Смолярчук.

Психоаналитик допустила, что в ближайшие годы подобных сообщений от людей с психическими расстройствами или террористических и прочих деструктивных организаций станет больше. Основная цель таких злоумышленников – дестабилизировать настроение в обществе, поэтому они пытаются задеть самые незащищенные слои населения, предупредила она.