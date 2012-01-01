"Московская электронная школа" не подвергалась хакерскому взлому

Российские школьники начали получать письма с угрозами в электронных журналах от некоего хакера "Дяди Захара". Москва 24 вместе экспертами разобралась, как реагировать на подобные сообщения и куда обращаться за помощью.
"Опять Украина"?
Электронные журналы российских школьников подверглись массовой хакерской атаке. В разных регионах ученикам начали рассылать сообщения с угрозами вооруженного нападения на школы. Также злоумышленники, которые подписываются как "Дядя Захар" и его "подельники", меняют оценки детей на пятерки.
На ситуацию в своем телеграм-канале обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее информации, сообщения с угрозами уже получили школьники из Тобольска, Улан-Удэ, Йошкар-Олы, Калининграда, Ростова-на-Дону и других городов.
Изначально Мизулина предположила, что это могут быть "мамкины хакеры", однако позднее общественница намекнула на причастность Киева к этой истории.
"Не Дядя Захар, а Дядя Мыкола. <...> Опять Украина", – написала она.
Мизулина призвала не паниковать и сразу обращаться в полицию, к директору или классному руководителю.
В свою очередь, в пресс-службе столичного департамента образования и науки заявили, что сообщения о действиях хакеров касаются отдельных региональных систем и не относятся к сервисам "Московской электронной школы" (МЭШ).
"Все сервисы МЭШ, включая электронный журнал и электронный дневник, работают штатно и надежно защищены, сбоев в работе системы и фактов неправомерного доступа к ней не зафиксировано", – отметили в ведомстве.
Удар по детям
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Москвой 24 призвал трезво оценивать происходящее и не доверять враждебным письмам.
В этой ситуации эксперт посоветовал сделать скриншоты своего дневника и в случае взлома предоставить их школе. Учебные заведения с их помощью смогут восстановить утерянные достоверные данные по успеваемости.
"Я полагаю, есть какие-то журналы, которые фиксируют события в компьютерных системах, так называемые логи. По ним удастся посмотреть, какие данные были исправлены, когда и кем. И изменения можно будет откатить, исправить на реальные оценки детей. Кроме того, я уверен, что резервные копии тоже имеются", – заметил Ульянов.
Куда сложнее защитить от подобных атак психику ребенка, подчеркнула в беседе с Москвой 24 директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.
По мнению специалиста, каждый родитель и педагог обязан провести работу с детьми о вероятности угроз и проинструктировать, дать пошаговый алгоритм адекватного реагирования.
"Первое – сообщить в правоохранительные органы всю информацию. Второе – уметь быстро реагировать, но при этом сохранять хладнокровие. Научиться не принимать такие сообщения, такие угрозы близко к сердцу", – объяснила Смолярчук.
Психоаналитик допустила, что в ближайшие годы подобных сообщений от людей с психическими расстройствами или террористических и прочих деструктивных организаций станет больше. Основная цель таких злоумышленников – дестабилизировать настроение в обществе, поэтому они пытаются задеть самые незащищенные слои населения, предупредила она.