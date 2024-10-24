Психоаналитик Смолярчук рассказала, что делать, если ребенок получил сообщения с угрозами

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Если ребенок получил сообщения с угрозами, необходимо сразу же передать об этом взрослым и правоохранительным органам. Так директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук прокомментировала Москве 24 заявление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о сообщениях с угрозами, которые российские школьники начали получать через электронный журнал.

24 октября Мизулина в своем телеграм-канале рассказала, что учащимся российских школ стали приходить угрозы расправой от какого-то Дяди Захара. Подобные сообщения уже были зафиксированы в Тобольске, Улан-Удэ, Йошкар-Оле, Калининграде и других городах России.

"Судя по характеру надписей, больше похоже на работу мамкиных хакеров, нежели ЦИПСО Украины", – отметила Мизулина.

По словам Смолярчук, общество должно быть готово к тому, что незащищенным слоям населения, в том числе детям, будут приходить угрозы и тревожные сообщения от людей с психическими расстройствами или от членов террористических и прочих деструктивных организаций.

"Чаще всего задача таких организаций – это дестабилизация настроения в обществе. Всегда найдутся люди с девиантным поведением, с психотическими расстройствами, которые "под шумок", ради славы захотят кратковременного внимания от общества и правоохранительных органов, подобного рода информационными провокациями", – подчеркнула психоаналитик.

Она отметила, что вначале дети, столкнувшиеся с угрозами, могут испытать шоковый страх от потери безопасности. Однако после у них может появиться привычка к такой обстановке, потому что детская психика не способна находиться в постоянной мобилизации. Привыкнув к угрозам, у детей заметно "снижается бдительность и оперативное реагирование". Поэтому, по словам психоаналитика, родители и учителя обязаны провести беседы с ребенком, объяснив пошаговый алгоритм адекватного реагирования на сообщения с угрозами.

"Первое – сообщить взрослым и в правоохранительные органы всю информацию. Второе – уметь быстро реагировать, но при этом сохранять хладнокровие. Научиться не принимать такие сообщения, такие угрозы близко к сердцу", – посоветовала Смолярчук.

Ранее РКН рекомендовал устанавливать программы родительского контроля на детских телефонах. Как пояснили в ведомстве, благодаря этим сервисам родители будут сами решать, к какой информации допускать своего ребенка. Например, они смогут запретить материалы, содержащие нецензурную лексику, а также видео- и фотоматериалы, имеющие возрастные ограничения 18+.

