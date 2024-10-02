Эксперты в сфере IT-безопасности рассказали об опасных детских мобильных играх

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Основной риск детских игр заключается в отсутствии у детей и подростков критического мышления. У ребенка грань между виртуальным миром и реальностью очень тонкая и непрочная, сообщил эксперт по сетевым угрозам и веб-разработчик компании "Код безопасности" Константин Горбунов в беседе с газетой "Известия".

Ранее в МВД России сообщили, что детей и подростков пытаются вовлечь в опасные игры, которые можно найти в мобильных приложениях и телеграм-чатах. В таких играх детей учат сбегать из дома и избегать наказания.

Одной из таких игр является Schoolboy Runaway, скачивания которой превышают 10 миллионов раз. По сюжету игры ребенок ненавидит родителей, обманывает их и убегает от них разными способами. После прохождения определенных этапов игры дети получают ссылки на телеграм-каналы и QR-коды, где игры становятся более опасными, предостерегли в ведомстве.

Эксперты считают, что иногда разработчики используют приложения как способ воздействия на детей и подростков. Подросток может подражать "кумиру", что иногда приводит к печальным последствиям.

Кроме того, детей могут шантажировать или заставлять совершать опасные действия. Подобные игры могут способствовать формированию зависимости, которая может повлиять на психическое здоровье, а также привести к нездоровому поведению, отметила руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина.

Однако при модерации на платформах по типу Google Play эти игры либо не нарушают правила магазина, либо их недостаточно хорошо проверяют специалисты. Тщательную проверку сюжета и материалов приложения модераторы проводят после поступления жалоб от пользователей, отмечают специалисты.

Чтобы обезопасить детей от опасных приложений, специалисты советуют родителям обращать внимание разработчика игр: у него в каталоге может присутствовать множество похожих приложений или его аккаунт может быть пустым. Сама игра, скорее всего, будет выглядеть дешево и просто, поскольку разработчики часто создают подобные проекты по типу конвейера, не заботясь о качестве.

Специалисты рекомендовали искать название игры в популярных медиаресурсах и официальных источниках, а затем изучить первые страницы результатов поиска. Также эксперты посоветовали родителям проявить интерес к тому, во что ребенок играет.

"Например, чтобы понять, подходит ли ребенку та или иная игра, которую он хотел бы скачать или уже скачал, можно поиграть в нее самим", – сообщил руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

Не стоит игнорировать технические меры защиты детей в интернете, такие как программы родительского контроля. С их помощью можно не только ограничивать доступ ребенка к контенту, который не подходит ему по возрасту, но и быть в курсе его интересов, заключили эксперты.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете ставок для детей и должников. В кабмине поддержали проект при условии его доработки ко второму чтению, так как документ запрещает участие соответствующих лиц в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, а в иных игорных заведениях – нет.