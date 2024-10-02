Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете ставок для детей и должников

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В России могут перестать принимать ставки от несовершеннолетних, должников по алиментам и граждан с ограниченной дееспособностью. Закон, запрещающий букмекерским конторам и тотализаторам принимать подобные ставки, был принят в Госдуме в первом чтении.

Документ был внесен сенаторами Александром Трембицким и Андреем Кутеповым.

Сейчас несовершеннолетние граждане по закону не могут участвовать в азартных играх и посещать игорные заведения. Однако российское законодательство не устанавливает прямого запрета на заключение организаторами азартных игр пари с такими лицами и не предусматривает соответствующей ответственности за это, отмечается в пояснительной записке.

В кабмине поддержали законопроект при условии его доработки ко второму чтению, так как документ запрещает участие соответствующих лиц в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, а в иных игорных заведениях – нет.

Кроме того, кабмин предлагает распространить предлагаемые ограничения и на лиц, над которыми установлено попечительство в связи их недееспособностью или ограниченной дееспособностью вследствие психического расстройства.

Ранее в ГД внесли законопроект, который запретит организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах принимать ставки путем проведения операций с помощью кредитных карт. Проектом также предлагается запретить размещать букмекерские конторы и тотализаторы в зданиях, где находятся микрофинансовые организации.

