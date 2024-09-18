В Госдуму внесен законопроект о запрете делать ставки с помощью кредитных карт

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В Госдуму внесли законопроект, который запретит организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах принимать ставки путем проведения операций с помощью кредитных карт.

Проект внесли глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и сенатор Александр Трембицкий. По их мнению, россияне, у которых есть пристрастие к азартным играм, часто теряют контроль и, желая отыграть проигранные деньги, используют доступные и быстрые финансовые инструменты – кредитные карты и займы, полученные в микрофинансовых организациях (МФО). Это, в свою очередь, существенно увеличивает финансовую нагрузку граждан.

Законопроект также предлагает запретить размещать букмекерские конторы и тотализаторы в зданиях, где находятся микрофинансовые организации.

Ранее ЦБ РФ предложил масштабную реформу рынка МФО. Микрофинансовые организации разделят на три группы. Первая группа сможет выдавать все виды займов. Во вторую войдут все сервисы онлайн-рассрочек. Третья группа будет кредитовать только малый бизнес и самозанятых.